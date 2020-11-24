АСМАП подтвердила, что Польша не выдает 5000 разрешений для автоперевозчиков из-за оскорбительного заявления Криклия, - СМИ

112.ua сообщает, что Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) подтвердила информацию о том, что Польша приостановила выделение 5000 дополнительных разрешений после того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал оскорбительное для польской стороны заявление.

Напомним, на днях, после того, как Польша и Украина договорились о выделении украинским автоперевозчикам 5000 дополнительных разрешений на 2020 год (1500 универсальных и 3500 транзитных) со сроком действия до 31 января 2021 года, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Facebook заявил буквально следующее: "Таки дожали поляков на дополнительные разрешения".

На самом деле, в вопрос о разрешениях вмешался президент Украины Владимир Зеленский, благодаря чему Польша пошла навстречу. Но заявление Криклия о том, что возглавляемое им министерство «дожало поляков», стало причиной для отзыва принятого решения.

Это уже не первый международный скандал, центром которого становится Криклий. На днях во время визита в Казахстан Криклий был разоблачен в фальсификация ПЦР-теста, из-за чего его не пустили на встречу с казахстанским премьер-министром, а его украинский коллега Денис Шмыгаль вынужден был приносить извинения за Криклия, которые, впрочем, не были приняты.

Также, как сообщал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, министр инфраструктуры Криклий был обвинен в коррупции прямо на заседании фракции "Слуга народа".