Стабильный и эффективный. Эксперты Фокуса оценили деятельность Авакова на "восьмерку"

Аваков остается стабильным и "эффективным" с позиции украинской политики, внутренние проблемы ведомства решаются куда менее решительно.

Эксперты Фокуса оценили деятельность главы МВД Арсена Авакова на "восемь". Об этом говорится в рейтинге "Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году".

Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл.

В 2020-м Авакову удалось не просто поменять статус с "временного" министра на "постоянного", но стать тем членом правительства, которого невозможно отстранить от должности без согласия многих участников политического процесса.

"Любая попытка в ВР проголосовать за его отставку бесперспективна без консенсуса нескольких фракций. Но оппозиции выгодно оставлять министра как противовес президенту, поэтому шансов на увольнение очень мало", — говорит эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.

"Менять министра в сложившейся ситуации крайне рискованно, особенно в период пандемии. Это понимают и в Офисе президента", — уверен политолог Владимир Фесенко.

Арсен Аваков с начала эпидемии говорил о необходимости ввести строгий карантин и просил для его контроля расширить полномочия полиции.

"Постковидные протесты нарастают, кто-то должен обеспечивать стабильность системы. В этом смысле МВД — надежный институт. У министра есть влияние и конкретные результаты, в том числе по заграничной активности", — отмечает Фесенко, имея в виду роль Авакова в успешном освобождении из итальянской тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива.

Впрочем, это дело — не только победа министра внутренних дел. "Министр умалчивает, что расследование убийства Андреа Рокели и Андрея Миронова под Славянском в 2014 году почти год пролежало мертвым грузом. Если бы министр включился ранее, возможно, никакого процесса в Италии не было бы", — допускает Ольга Решетилова. Отметим, что полиция расследует это дело с 2019 года, до этого оно находилось в СБУ.

Хотя ныне Аваков остается стабильным и "эффективным" с позиции украинской политики, внутренние проблемы ведомства решаются куда менее решительно. Например, тормозится реформа полиции.

Напомним, самым богатым министром Украины, если брать период, начиная с 2014 года, остается Арсен Аваков. По итогам прошлого года он задекларировал 1,7 млн евро, 644 тыс. долларов и чуть более 2 млн гривен. Всего в разных валютах Аваков указал в декларации сбережения на сумму почти 75 млн грн по текущему курсу.