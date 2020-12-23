Чаплыга: "Политиком года по факту стал Медведчук"

Эксперт считает, что миллионы тех, кто отдали голос на выборах за Зеленского, в жестком политическом шоке.

Реальным победителем рейтинга "Политик года" по версии социологических компаний КМИС и "Демократические инициативы" является Виктор Медведчук. Об этом заявил в Facebook политический обозреватель Михаил Чаплыга.

"Товарища Зеленского впору поздравлять с новым рекордом! Правда со знаком минус… Смотрю опрос КМИС совместно с "Деминициативами". Вы в курсе, что у нас Зеленский победитель в номинации "Политик года"? Ну как победитель… 14,5% назвали Зеленского "политиком года", а вдвое больше – 28,0% – главным неудачником.

Как такое может быть? Все просто! На президентских выборах избиратели поделились на две антагонистические группы. Одни "уверовали в чудо" в виде прихода Голобородько в образе Зеленского и "Слуг Народа" (ха-ха три раза!), а другие, наоборот, замкнулись в "секте седого Петра".

Спустя полтора года мы видим, что миллионы тех, кто отдали голос за Зеленского, в жестком политическом шоке. Поэтому в два раза больше – 28,0% – назвали Зеленского главным неудачником 2020 года.

Да у них там все рекордсмены! Нынешний премьер Шмыгаль – аж (присядьте) 0,1% считают его политиком года, зато 1,8% – главным неудачником. В 18 раз больше! Бывший премьер Гончарук – 0,4% против 4,4% – в 11 раз больше считают неудачником его! У Порошенко целых 9,2% "за". Впору бы порадоваться, но антирейтинг не пускает – 13,8%. То есть, по итогу, минус 4,6%.

А есть, кто "на позитиве"? Да! Дмитрий Разумков – 2,3% назвали "политиком года", только 0,2% считают его неудачником. Искренне рад за Дмитрия. Держатся Юлия Тимошенко – 5,4% против 2,3% и Юрий Бойко – 5,4% на 1,3%. Однозначно в плюсе Виктор Медведчук – 6,9% назвали его политиком года, против только 2,5%. То есть Медведчук с балансом 4,4% в твердом плюсе.

Мы живем в расколотой стране! Вот что говорит эта картина… Политик года Зеленский – это одновременно и главный неудачник. Порошенко, который на втором месте, гораздо больше считают "неудачником года".

Огромная часть общества их просто не воспринимает. Получается сенсационный вывод: если считать баланс "за" и "против", то выходит, что на первом месте … Медведчук", – отметил Чаплыга.

"При этом Бойко, Тимошенко и Разумков – так держать! Если баланс номинаций "политик года"/"неудача года" – в плюсе, значит, есть перспективы расти. Значит, есть шансы в будущем стать "политиком года" для всей Украины", – добавил Чаплыга.