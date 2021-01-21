В МИДе началась истерика из-за передачи украинской стороне удерживаемых лиц при содействии Медведчука, - блогер

Куракин выразил удивление «оперативной» реакции внешнеполитического ведомства.

Заявления Министерства иностранных дел о том, что анонсированное ЛДНР освобождение людей – это якобы «удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе», больше похоже на истерику, чем на адекватную дипломатическую реакцию. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Алексей Куракин.

Куракин выразил удивление «оперативной» реакции внешнеполитического ведомства.

«Все уже увидели, что у Кулебы настоящая истерика из-за того, что непризнанные ДНР и ЛНР пообещали при посредничестве Виктора Медведчука освободить и передать Киеву группу людей? Кто не в курсе, докладываю. Не приходя в человеческое сознание, в МИДе заявили, что анонсированное ЛДНР освобождение людей – это якобы «удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе». Ребята, а почему это так поздно родилось в вашем воспаленном мозгу? Извините, в МИДе только сегодня узнали, что ЛДНР собираются освободить людей? Вообще-то новость об этом появилась еще в субботу, 16 января. Это так «оперативно» работают украинские дипломаты? Почему они сделали свое заявление не через месяц? Не через год?» — задал риторический вопрос блогер.

Он напомнил, что в МИДе «сами проговорились», что новость появилась в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Как это понимать? Что в МИДе только сегодня узнали об освобождении? Узнали, что будет освобождение украинских граждан от председателя ОБСЕ? И если даже не брать моральную сторону вопроса, потому что только моральные уроды могут выступать против освобождения людей, то налицо, как говорил товарищ Бендер, «головотяпство со взломом». А если серьезно, то за настолько вопиющий непрофессионализм Кулебу надо гнать из МИДа поганой метлой», — резюмировал блогер.

Напомним, МИД Украины заявил, что решение РФ передать Медведчуку пленных – удар по Нормандскому формату