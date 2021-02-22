Часть нефтепродуктопровода Медведчука национализируют после суда, - Фонд госимущества (видео)

По словам главы Фонда госимущества, в случае национализации управлять "ПрикарпатЗападТрансом", вероятнее всего, будет "Укртрансгаз".

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда госимущества, в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews сообщил, что украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которая принадлежит "ПрикарпатЗападТрансу", смогут передать в государственную собственность только после судебных заседаний, которые должны состояться в ближайшее время.

Конкретных дат, когда те могут пройти, он не назвал, однако отметил, что их должны назначить "на ближайшее время". Сенниченко предполагает, что после передачи нефтепродуктопровода в госсобственность им, вероятнее всего, будет управлять "Укртрансгаз". Он отметил, что орган управления определит Кабмин.

Сенниченко предположил, что на инвестиционный климат потенциальная национализация "ПрикарпатЗападТранса" не повлияет.

"Это же была не приватизация и не долгосрочная аренда. Просто как-то оно так произошло. Именно поэтому это не может быть расценено, мне кажется, никем из международных или украинских инвесторов, как несправедливость. Но, конечно же, у каждого может быть их личное мнение", — сказал Сенниченко.

Ранее стало известно, что 19 февраля СНБО решил вернуть часть нефтепровода "Самара-Западное направление" в государственную собственность Украины (на территории страны расположено 1433 километра труб). Секретарь Совета Алексей Данилов после закрытого заседания объявил, что долгое время объектом пользовались иностранные компании без приватизации и согласования с Фондом госимущества. СНБО также поручил разобраться, каким образом граждане Украины получили контроль над участком нефтепровода и кто причастен к такой сделке.

Согласно расследованию проекта "Наші гроші", в 2015 году российский оператор "Транснефть" продал компанию "ПрикарпатЗападТранс", которая оказалась в собственности швейцарского предприятию Industry Trading Company SA, владелец которой — Анатолий Шефер. Его связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука из "Оппозиционной платформы — За жизнь".

21 февраля СМИ сообщили, что в Житомирской области нефтепродуктпровод, несмотря на санкции, продолжал работать.