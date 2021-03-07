Рай с кроватью king-size. Арахамия "отрывается" на роскошном курорте на Мальдивах, – Смолий (фото)

Глава фракции "Слуга народа" отдыхает на отдельном острове в Индийском океане.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отдыхает на Мальдивах в люксовом отеле на отдельном острове. Об этом сообщил политолог Андрей Смолий Facebook.

Украинский политолог выложил снимок Арахамии на отдыхе и сообщил, что глава фракции отдыхает на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.

"Пока страна постепенно вновь погружается в "красные зоны", а скандалов становится все больше, — глава фракции " Слуга народа " Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо. Вы спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Да вот она. Видимо, это и есть официальный визит на Мальдивы от доблестных слуг Зеленского", – написал Смолий.

Фото: Facebook

По данным издания Hello! Magazine, курорт Amari Havodda Maldives был впервые открыт в январе 2016 года. Курорт был построен на ранее необитаемом острове и включает в себя 120 вилл, среди которых частные резиденции на берегу воды и виллы на воде.

Фото: Hello! Magazine

Гостевые виллы имеют площадь от 77 до 153 кв. м. В каждом номере есть кровати "king-size" с видом на океан, ваннами в тропическом стиле на открытом воздухе, открытыми террасами, надводными гамаками.

Фото: Hello! Magazine

Курорт предлагает для отдыхающих сразу несколько ресторанов – в азиатском стиле, региональной и интернациональной кухней и интерактивный японский ресторан.

Фото: Hello! Magazine

Отдых на острове также славится своим спа-салоном Breeze Spa с шестью садовыми павильонами. Гости могут заниматься разными видами спорта, включая лодочные экскурсии, теннис, волейбол и велосипедные прогулки.

Фото: Hello! Magazine

"Пейзажный бассейн курорта – один из самых больших на Мальдивах, с впечатляющим видом на океан, водной лаундж-зоной и пляжными кабинками для переодевания", – говорится в описании курорта.

Фото: Hello! Magazine

На момент открытия в 2016 году Amari Havodda Maldives предлагал пакет Duo Villa Experience по цене 554 долларов. В пакет входили минимум четыре ночи проживания на вилле на пляже и еще две ночи – в доме над водой с прямым выходом к океану, открытой террасой с шезлонгом и кроватью размера "king-size".