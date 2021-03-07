Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны

Политик вступил в жаркую дискуссию по поводу введения санкций.

Информации относительно оснований применения санкций против председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука до сих пор нет. Это во время программы "Свобода слова" Савика Шустера признал народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Zik.

В частности, политик вступил в жаркую дискуссию по поводу введения санкций с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Приводим дословно их диалог:

Гетманцев: Все по закону — так должно быть и так будет.

Гончаренко: А СНБО решение когда вы принимали — там вы говорили, что нужно быстро действовать. По Медведчуку.

Гетманцев: Не законно приняли?

Гончаренко: Нет, я считаю, что супер. У меня простой вопрос, почему вы остановились на Медведчуке? Давайте Коломойского. Где подозрение Медведчуку? Почему не двигаетесь дальше?

Гетманцев: Вы знаете основания принятия этого решения в отношении Медведчука. Знаете?

Гончаренко: Да.

Гетманцев: Какие?

Гончаренко: Он занимался финансированием терроризма.

Гетманцев: Он занимался финансированием терроризма. У вас есть основания в отношении этого гражданина, чтобы мы с вами утверждали, что он это делает?

Гончаренко: Вам только что зачитали обращение.

Гетманцев: Какие основания? Если есть документы, свидетельствующие о финансировании терроризма — давайте их. Пожалуйста, будем принимать такое же решение. Но я хочу подчеркнуть, что у вас нет информации о применении санкций, оснований применения в отношении Медведчука. Равно как и нет в отношении Коломойского. Вы их черпаете из соцсетей, понимаете?

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

"112 Украина", NewsOne и ZIK, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Кроме того, в пятницу, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.