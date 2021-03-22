Сожительнице скандального экс-нардепа Нестеренко грозит до 12 лет за отмывание миллионов долларов, - СМИ

Следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую — сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко, сообщают Вести.

Правоохранители начали расследование, в ходе которого могут всплыть факты, которые относятся ст.209 УК Украины «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі». Вишневской грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, передает СМИ.

Суть дела заключается в том, что Нестеренко, который с 2011 года занимал высокие должности (был замгубернатора Днепропетровщины и народным депутатом Украины), якобы легализовывал деньги, добытые незаконным путем, через предоставление фиктивных договоров возвратной финансовой помощи двум женщинам – своей сожительнице Александре Вишневской и родной сестре Оксане Лещенко.

В частности, считают СМИ, в 2012 году Александре Вишневской экс-нардеп «одолжил» 6 000 000 долларов. При этом доходы Александры Вишневской в 2012 году составили всего 22 гривны (3 доллара по курсу 7,9). В 2013 году доход Александры Вишневской был 47 000 грн, 2014 – 0 грн, 2015 – 0 грн, 2016 – 4 900 грн, 2017 год – 0 грн.

Еще 3 000 000 долларов Нестеренко «одолжил» родной сестре, пишут Вести.

Таким образом, Нестеренко не указал в своей декларации за 2012 год 6 000 000 долларов, которые «одолжил» Вишневской и не заплатил с них налоги (т.е. он не показал откуда они появились и не заплатил с них налоги).

Только в 2015 году Нестеренко задекларировал 6 000 000 долларов, как средства, одолженные третьим лицам, таким образом легализовав их, передают СМИ.

При этом еще 3 000 000 долларов, одолженных в 2017 году сестре, Оксане Лещенко, Нестеренко вообще не задекларировал.

Таким образом, Вишневская и Лещенко являются соучастницами уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и пособницами в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, пишут Вести.

Также банк ПУМБ и Crédit Agricole, увидев подозрительные движения больших сумм наличных и безналичных денежных средств (Вишневская и Лещенко снимали, в т.ч. за границей, с банкоматов сотни тысяч долларов) передали информацию об операциях родственницы и сожительницы экс-нардепа в Финмониторинг Украины, заявляет издание.

Все операции уже находятся под контролем Государственной службы Финансового мониторинга Украины, которая по указанным незаконным действиям составила обобщенным материал, направленный в Областную налоговую для проведения следственных действий, пишут СМИ.