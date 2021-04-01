СНБО выполняет роль "ширмы" для Зеленского, – Андрусив (видео)

Кандидат политических наук и общественный деятель сравнил предвыборные обещания и последние действия президента

Исполнительный директор Киевской школы государственного управления, аналитик, кандидат политических наук и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что СНБО выполняет роль "ширмы несостоятельности" президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в беседе с шеф-редактором информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрием Романенко.

"Это ширма его несостоятельности. Но с другой стороны, давай так скажем по понятному – выполняет ли сегодня СНБО роль его яиц? Нет. То есть это не его яйца. Он как президент на самом деле, он должен был быть этим лидером, этим драйвером. В конце концов, у него есть СБУ. Так или иначе, у него есть тот же Аваков. Они работают, полное понимание, поддержка есть. Баканов и Венедиктова — это вообще его люди. Так как это, ты имеешь органы, которыми ты ничего не можешь делать, и ты идешь в другой орган, и вы там принимаете какие-то решения, на которых ты сидишь как один из участников этого совещания. Так в том твое лидерство? Куда ты ведешь?", — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас Зеленский входит в "суперимитационный период", якобы показывая положительные изменения в Украине.

"Он рассказывает, что мы выполняем какую-то программу… Послушай, то что ты Медведчука пресанул, это вообще не было частью твоей программы. Ты выполняй то, что у тебя в программе написано. Ты написал налог на вывод капитала — где он? Вот тебе пример. Какой-то товарищ Гетманцев тебя вот так вот может разводить уже пару лет", — объяснил аналитик.

[ + – ] Комментарий Виктора Андрусива

Фокус писал о том, что всё меньше членов Совета национальной безопасности и обороны Украины поддерживают санкции, которые применяются к украинским компаниям. Так, в пятницу, 19 марта, СНБО поддержал введение санкций против 19 компаний, владеющих лицензиями в сфере пользования недрами. На заседании из 21 присутствовали 18 членов СНБО, поддержали санкции лишь 14 членов СНБО, то есть две трети от состава.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский ввел новые санкции по решению заседания СНБО, о котором не слышали члены ведомства.

Вернуть государству "трубу Медведчука", проверить указы и распоряжения экс-президента Виктора Януковича, осужденного за госизмену, привлечь к ответственности депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения, — это лишь несколько эпизодов, о которых за последние два месяца упоминали на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). При каких условиях политическая ответственность может превратиться в уголовную и зачем ревизия прошлого нужна действующей власти, разбирался Фокус.