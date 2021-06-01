"Пленки Медведчука" были смонтированы в компьютерной программе, - Кузьмин

Депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин утверждает, что скандальные "пленки Медведчука" могли быть созданы с помощью компьютерных технологий. Об этом сообщает Newsone.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Свое мнение нардеп подкрепил смонтированным видео, где "Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией, Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз, а Навальный назвал Баканова человеком, который всегда прав".

"Как вам такое видео? Оно было сделано с помощью простенькой компьютерной программы, доступной в сети даже ребенку", — заявил Кузьмин.

По его словам, таким же образом могли воссоздать и пленки Медведчука: "А теперь представьте тот космический уровень технологий видео- и фото- монтажа, которыми пользуются, к примеру, профессиональные кинематографисты! Удивительно, что в Украине еще так много наивных людей, свято верящих украинской власти, обвиняющей политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях".

"Пленки Мельниченко, пленки Байдена, пленки Порошенко, а теперь вот еще и пленки Медведчука… И вот на таких гнилых доказательствах чиновники СБУ, ГПУ и СНБО всерьез кого-то в чем-то обвиняют, требуют ареста, закрывают оппозиционные телеканалы и вещают с телеэкранов про "державну зраду". Что это: полная профессиональная непригодность больших начальников или фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов? Выводы делайте сами. А пока публикую скандальное видео, а ссылку на компьютерную программу с легкостью найдете сами. Кстати, можете поэкспериментировать с голосами и лицами", — подытожил нардеп.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за "незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений" в деле против главы политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука.

"Для тех, кто еще сомневается в том, что дело против Медведчука сфабриковано по приказу власти, публикую Указ Президента Зеленского от 25.03.2021 о награждении государственными наградами сотрудников СБУ. Как видите, в числе обласканных оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих СБУшных экспертов? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука", — заявил Кузьмин.