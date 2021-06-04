ООН раскритиковала запрет телеканалов из орбиты Медведчука - "Детектор медиа"

"Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом", — цитирует издание отчет организации.

В ООН негативно отнеслись к закрытию трех украинских оппозиционных телеканалов. Об этом пишет издание "Детектор медиа".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, журналисты обращают внимание на то, что в ООН заявили о нарушении международных стандартов в сфере прав человека отключением из эфира трех телеканалов — NEWSONE, 112 Украина и ZIK. Также подобному решению, принятому украинскими властями, "не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом".

"2 февраля президент Украины подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов (112 Украина, NEWSONE и ZiK). Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом", — цитирует издание отчет организации.

Также в "Детектор медиа" вспомнили и том, что ООН раскритиковала зарегистрированные в Раде четыре законопроекта, направленных на установление наказания за "коллаборационизм", которые могут негативно сказаться на вопросах примирения и социальной сплоченности.

Напомним, ранее на Владимира Зеленского подали в Верховный суд за санкции против 112, NewsOne и ZIK. Юрист из Чугуева (Харьковская область) Роман Лихачев направил в Верховный суд Украины административный иск, в котором потребовал признать незаконными и отменить санкционные меры, принятые в отношении депутата Верховной Рады Тараса Козака и связанных с ним телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

В комментарии "Суспільному" Лихачев отметил, что каналы, быть может, и следовало заблокировать, однако сделать это следовало иным способом.

"Если есть претензии к Козаку, то их необходимо в уголовно-процессуальном порядке доказывать. Предъявлять ему обвинения в терроризме и так далее. Политических целей в своем иске я не преследую", – отметил адвокат.

Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание 2 февраля 2021 года. Это произошло после того, как на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского, которым были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Козака и телеканалов из его орбиты.