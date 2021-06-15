Виктор Медведчук обжаловал в ЕСПЧ санкции украинской власти - Кузьмин

Нардеп отметил, что Медведчук обвинил действующий режим "в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность".

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук обжаловал в ЕСПЧ действия украинской власти. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает 112.

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Нардеп отметил, что Медведчук обвинил действующий режим "в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность".

"Принимая во внимание последнее заявление Верховного комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству. Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придется", — подчеркнул Кузьмин.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.