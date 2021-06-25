Адвокаты Медведчука: "обыски в приемной депутата происходили с вопиющим нарушением законодательства"

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного Бюро расследований, которые сегодня проводили обыск в приемной председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, делали это с вопиющим нарушением законодательства, заявляют адвокаты Дмитрий Лойфман и Юрий Татьков, передает 112ua.tv.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности Лойфман отметил, что следователи не предоставили ни одного постановления суда, где речь шла бы о разрешении на обыск в приемной нардепа. Более того: сотрудник СБУ, по словам адвоката, неизвестным образом проник в приемную нардепа, и находился там без понятых несколько часов.

"Перед началом обыска каким-то неизвестным образом, нам, адвокатом, это неизвестно, сотрудник СБУ проник в приемную народного депутата Медведчука. И когда мы со следователями, понятыми и всеми подошли и следователь нам объяснил, что ему необходимо именно в это помещение, и когда мы стояли и ему объясняли, что нельзя туда проходить, поскольку суд не давал разрешение на обыск в приемной народного депутата, по команде следователя изнутри сотрудник СБУ открыл дверь. То есть, у нас даже не было ключей, а изнутри сотрудник СБУ открыл дверь приемной. Со слов присутствующих лиц стало известно, что этот сотрудник СБУ до начала обыска без понятых зашел в те помещения и находился там около двух часов. Что он там делал – неизвестно. И после того, как сотрудник СБУ бесконтрольно находился в приемной народного депутата, следователь пытался там провести обыски", — добавил Лойфман.

В свою очередь адвокат Юрий Татьков отметил, что обыски проводятся по уголовному производству, по которому Медведчуку объявлено подозрение. Однако, добавил адвокат, обыски по этому уголовному производству, в этом же помещении уже проводились.

"Это уголовное производство, которое незаконно Виктору Владимировичу объявлено о подозрении. И самое удивительно то, что в указанном помещении и именно в указанном уголовном производстве следователями СБУ уже проводили обыск не только в указанном помещении, а и в других помещениях, где также сегодня проходили обыски. Но как нам сегодня пояснил следователь ГБР, которые сейчас проводят досудебное расследование в указанном уголовном производстве, то они только сейчас узнали, что СБУ уже это помещение в этом уголовном производстве уже обыскивали. И они-вот сегодня составлен протокол, что ничего не изъято, ничего не обнаружено, но это чудо какое — то происходит, что нашим правоохранительным органам нечего делать, одно и то же помещение обыскивать в одном и том же уголовном в течение нескольких месяцев", — подчеркнул Татьков.