Обыски у членов семьи Медведчука: ОПЗЖ обвиняет Зеленского в узурпации власти

В партии заявили, что власть раскручивает маховик политических репрессий в отношении Виктора Медведчука и ОПЗЖ.

В четверг, 24 июня, правоохранители провели обыски в партийном офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), у соратников и даже у членов семьи главы политсовета партии Виктора Медведчука. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин.

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"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", — написал политик.

По словам Кузьмина, "совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу".

В партии в связи с этим заявили, что власть раскручивает маховик политических репрессий в отношении Виктора Медведчука и ОПЗЖ.

"Очередные массовые обыски, проводимые дома у Виктора Медведчука, у мамы его жены — Оксаны Марченко, его родственников, у помощников народных депутатов и в офисе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в котором находятся приемные 12 народных депутатов от этой политической силы, — это свидетельство стремления власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы подвести хоть какую-то базу под свои надуманные политически мотивированные обвинения", — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ напомнили, что "после закрытия телеканалов, введения санкций и домашнего ареста Виктора Медведчука СБУ, ГБР и Генпрокуратура на протяжении нескольких месяцев пытались найти хотя бы какие-то доказательства для обоснования внесудебной расправы, которую Зе-власть устроила над оппозиционным политиком".

"Фальсификация таких документов стала вопросом выживания для власти, поскольку Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ. — Ред.), который, без сомнения, даст самую суровую оценку политическим преследованиям", — указывается в заявлении партии.

Ранее соратники политика выражали надежду, что долго ждать результата не придётся, дело может быть в ЕСПЧ рассмотрено судом в приоритетном порядке.

В ОПЗЖ уверены, что "именно поэтому президент Зеленский и выполняющие его преступные распоряжения представители власти и правоохранительных органов идут на открытую и циничную расправу над членами семьи и родственниками оппозиционера".

"Встав на путь узурпации власти, Зеленский ломает правоохранительную и судебную системы, заставляя выполнять свои преступные указания — искать доказательства существующей только в его голове "очень громкой истории" с финансированием ОПЗЖ. Правоохранители обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти, но и родственников Виктора Медведчука. Для узурпации власти Зеленский пошел на расправу над членами семей своих политических оппонентов!" — подчеркнули в партии.