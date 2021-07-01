«Слуга» Демченко прячет прибыльные компании и гектары земли у друзей и родственников, - СМИ

На строительную фирму «Макарленд» оформлено 7 земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 20 га с целевым назначением — для жилой застройки и промышленности. Мать Демченко продала все эти активы другу своего сына всего за тысячу долларов.

Народный депутат от «Слуги народа» Сергей Демченко, живущий в Днепропетровской области, скрыл большинство своих активов от обязательного декларирования, переписав их на подставных лиц. Об этом сообщило «Delo.ua».

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В частности, 10 земельных участков в Днепре по 2 га каждый были переписаны на подругу Демченко, адвоката Александру Август. Она же является одной из основательниц ООО «Яворницкий», за которой закреплен тот же контактный номер, что и за фирмой «Позитив» Демченко, а также за компанией «Ермо и К». Последнюю связывают с судьей Сергеем Бабием – в совместном пользовании Бабия и Демченко находится помещение в Днепре площадью 111 кв. м.

«В это же время бизнес-жилку неожиданно проявила 70-летняя мама Демченко Зоя Петровна, которая недавно переписала свою прибыльную строительную компанию «Макарленд» на 28-летнего Максима Пирогова, который является давним другом депутата Демченко и его адвокатом», — рассказало издание.

На строительную фирму «Макарленд» оформлено 7 земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 20 га с целевым назначением — для жилой застройки и промышленности. Мать Демченко продала все эти активы другу своего сына всего за тысячу долларов.

По адресу регистрации «Макарленд» в Киеве зарегистрирована еще одна фирма Демченко — «Девелопмент Солюшенс», добавило СМИ.

«В июне 2021 года эта компания бесплатно получила в собственность 21 земельный участок в Бориспольском районе общей площадью 5,2502 га с целевым назначением «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений». По данным журналистов, в получении этого приятного подарка Демченко помог друг — экс-глава Бориспольского РГА Андрей Гриненко», — говорится в статье.

СМИ также поделилось списком недвижимости, которую укрывает Демченко. В него входит полдесятка помещений и квартир в Днепре и области. Фиктивным владельцем всей этой недвижимости является друг и партнёр депутата Демченко Игорь Головко, фирма которого зарегистрирована по тому же адресу, на который зарегистрирована фирма 70-летней мамы депутата.

Кроме того, по словам СМИ, компания помощницы нардепа Татьяны Угленко оказалась единственным участником и победителем ряда областных тендеров на сумму 12,44 млн грн.

«Вне всяких сомнений, все эти данные должны заинтересовать НАБУ и НАЗК», — констатировало издание.