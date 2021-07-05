Кузьмин: "Дело Медведчука полностью базируется на абсолютно незаконных экспертизах"

Уголовное дело против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука полностью "базируется на экспертных заключениях". Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

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"Вы знаете, дело Медведчука — оно полностью базируется на экспертных заключениях. Вот основная логика обвинения в том, что вина Медведчука подтверждается заключением экспертиз. Но за кадром остается то, что эти экспертизы проводились явно незаконно органом, который подчиняется руководителю СБУ, экспертизы проводились с нарушением существующих научно-методических рекомендаций производственных экспертиз. И как установила группа защиты, эти экспертизы были сфабрикованы сотрудниками Службы безопасности", – рассказал он.

Кузьмин напомнил, что "по этому поводу было обращение к генеральному прокурору по возбуждению уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, экспертов Института служебных экспертиз Службы безопасности".

"И я могу ошибаться, но уголовное дело по данному факту возбуждено. И расследование должно показать, кто, с какой целью, по чьей команде фабриковал дело против Медведчука", – отметил Кузьмин.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука — незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это "правовое своеволие" и заявили, что "такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти".

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что "происходящее — политическая расправа за его принципиальную позицию".