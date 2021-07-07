Медведчук и НАТО - в Кремле намекнули, почему блокируют встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на политических оппонентов через возбуждение уголовных дел. Вероятно, речь идет о нардепе Викторе Медведчуке.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом он заявил на канале "Россия-1", пишет "Сегодня".

"Зеленский вначале выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в страну, однако на сегодняшний день украинский президент отметился абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", – сказал Песков.

Также в РФ считают, что стремление Украины стать членом НАТО может усилить напряженность на Европейском континенте.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о деталях подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина