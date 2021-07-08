Суд по делу Медведчука: Адвокаты политика заявили отвод прокурору и судье

Адвокаты главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в Печерском райсуде Киева заявили отвод прокурору и судье. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Адвокат заявляет отвод судье. Основания: обоснованные сомнения в его беспристрастности и справедливости, нарушение судьей прав подозреваемого Медведчука. Отвод судье рассматривается другим судьей в другом специальном процессе. Рассмотрение дела в отношении Медведчука должно быть приостановлено до рассмотрения заявления об отводе судьи Вовка", — отметил Кузьмин.

"Прокурор Ижук ждет своей участи. Основания для отвода: прокурор использовал в своей речи нацистские лозунги, а кроме того, в связи с решением ЕСПЧ Ижук подлежит люстрации, а значит, не может работать в прокуратуре и участвовать в деле Медведчука", - добавил Кузьмин.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сторона Медведчука заявляла, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, "таким образом полностью нарушив закон", считают у Медведчука.