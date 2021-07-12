"Вынесли решение без подозреваемого и адвокатов". Кузьмин назвал незаконным продление сроков следствия в деле Медведчука

Печерский райсуд принял незаконное решение о продлении сроков следствия по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин, передает 112.

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По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

"7 июля за 48 минут до начала судебного заседания Медведчука вызвали в суд. Прибывшим к указанному времени адвокатам в суде сообщили, что судья Вовк за 10 минут рассмотрел семитомное дело, удалился в совещательную комнату и вынес решение о продлении сроков следствия до 6 месяцев. Без подозреваемого. Без адвокатов. 7 томов. За 10 минут. Вот вам и судебная реформа имени Зеленского", — написал Кузьмин.

Напомним, 9 июля Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сторона защиты ранее заявила , что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако ей было отказано. В "Оппозиционной платформе — За жизнь" действия судьи назвали «политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой».

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.