Путин высказался в защиту Медведчука, которого назвал украинским националистом - Forum Daily

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз высказался в защиту председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и назвал его "украинским националистом".

Об этом сообщает 112.ua, ссылаясь на американское издание ForumDaily.

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"Во время "Прямой линии" Путин в очередной раз высказался в защиту Медведчука, которого назвал "украинским националистом", — напомнили в издании.

Вместе с тем в публикации подчеркивается: "Теневым посредником" между Россией и Украиной часто называли кума Путина Виктора Медведчука — украинского политика и лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Сейчас Медведчук находится под домашним арестом".

Также было отмечено, что Виктор Медведчук отвергает все обвинения и считает их политическим преследованием.

Напомним, польское издание "Кресы 24" написало о том, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоится до тех пор, пока будет продолжаться преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.