ЕСПЧ открыл производство по иску Медведчука к Украине о "незаконном содержании под домашним арестом"

Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине "о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом", сообщает Newsone.

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Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства", — отметил Кузьмин.

По его словам, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а "решение в его пользу (ред. — Виктора Медведчука) может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.