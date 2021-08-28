The Washington Post: Пока что под закон об олигархах попали только политические соперники Зеленского, в частности Медведчук

Ведущая американская газета The Washington Post опубликовала статью, где говорится о процессе деолигархизации, который был запущен в Украине по инициативе действующего Президента Владимира Зеленского. В частности, издание пишет о том, что, несмотря на громкие заявления официального Киева о начатой борьбе с олигархами, пока что этот процесс коснулся только главных политических оппонентов Зеленского, среди которых и председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В публикации отмечается, что, продвигая так называемый закон об олигархах, Владимир Зеленский обещал, что это заставит магнатов, подпадающих под действие закона, не только раскрыть свои активы, но и запретит им финансировать политические партии и проекты.

"Но, по сути этот закон является шагом к умиротворению Международного валютного фонда, который приостановил кредитную сделку на 5 миллиардов долларов из-за опасений по поводу реформ", – идет речь в статье американского издания.

Также, уточняется в материале, по мнению некоторых экспертов, Зеленский решил воспользоваться этим законом в собственных интересах – для устранения политических конкурентов.

"Два олигарха, ставших мишенью (украинской власти. – Ред.), до сих пор были политическими соперниками Зеленского. Виктору Медведчуку, миллионеру и союзнику Путина, предъявили обвинение в государственной измене. А Петр Порошенко, экс-президент, проигравший Зеленскому на выборах 2019 года, а также кондитерский и медиа магнат, стал объектом расследований в связи с коррупцией", – подчеркивает издание.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.