Разумков отреагировал на публикации о расследовании "Досье Пандоры" и офшорах Зеленского

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил представителей фракций и групп обсудить борьбу с механизмами уклонения от налогов через офшорные компании.

"Первая полоса британского издания The Guardian в очередной раз напоминает украинским политикам о необходимости борьбы с механизмами уклонения от уплаты налогов через так называемые офшорные компании", — сообщил своим подписчикам официальный Telegram-канал главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова вечером в воскресенье, 3 октября.

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"Приглашаю представителей фракций парламентских партий и групп на согласительном совете обсудить внесение в повестку дня Верховной Рады соответствующих законопроектов и наработку изменений в существующее законодательство", — предложил Разумков.

Напомним, несколькими часами ранее ряд иностранных СМИ опубликовали материалы международного расследования, которое получило название "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Среди мировых лидеров и VIP-персон, которые стали фигурантами "Досье Пандоры" — президент Украины Владимир Зеленский. По данным Консорциума журналистов-расследователей OCCRP, Зеленский и его партнеры по "Студии Квартал 95" владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, расположенными на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе, однако Зеленский якобы продал свою долю в офшорной компании Сергею Шефиру.

Напомним также, что на съезде в Трускавце депутаты парламентской фракции "Слуга народа" приняли решение об инициации отставки спикера Верховной Рады. Процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности должна начаться в понедельник, 4 октября.