Мэр Кличко избегает называть сроки сдачи стратегических объектов в Киеве не случайно - блогер

Мэр Киева Виталий Кличко сорвал сроки строительства метро на Виноградарь, а теперь решил попиариться на "вечном" метро на Троещину. Результат будет таким же неутешительным, прогнозирует директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

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Он отмечает, что Кличко рассказывает о планах Троещинского метро обнадеживающе, но обтекаемо – без сроков реализации.

"Да и как иначе – Кличко уже не раз обжигался с этими "ужасными" четкими сроками. То же метро на Виноградарь, две станции которого должны были открыть в этом году, вообще не строится. Потому что деньги с него перекинули на Подольско-Воскресенский мост (и в результате они там просто растворились)", — комментирует эксперт.

Он напомнил, что Кличко обещал открыть мост еще в 2020 году, но теперь обещает до конца 2021-го: "И опять же вопрос: как пускать метро на Троещину, если нет моста? По воздуху, что ли?".

По словам Миселюка, нежелание мэра называть конкретные сроки отражено даже в официальных документах.

"В новом распоряжении КГГА №2108 от 5 октября о строительстве метро на Троещину убраны временные ориентиры. Ранее в распоряжении было сказано о намерении "осуществить в 2018-2025 годах" строительство Подольско-Выгуровской линии от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина. Теперь в этом пункте дат нет. Киевляне и гости столицы, хотите узнать, когда будет достроено метро на Троещину? Заходите на сайт от веб-студии виртуальных проектов В. Кличко dat.net", — иронизирует политолог.