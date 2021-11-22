Глава организации "Стоп коррупции" носит часы за $45 тысяч - журналист
Глава общественной организации "Стоп Коррупции" Богдан Хмельницкий (Майданюк) опубликовал в cети фото, на котором видно, что на его руке — часы Rolex COSMOGRAPH DAYTONA Oyster, 40 мм, сталь Oystersteel, стоимостью 45 тысяч долларов.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак, передает Униан.
По его словам, Хмельницкий через некоторое время удалил фото.
"Это фото на странице Майданюка Богдана с часами Rolex COSMOGRAPH DAYTONA Oyster, 40 мм, сталь Oystersteel, стоимость которых составляет 45000$, провисело ориентировочно 30 мин. Затем Богдан вспомнил, что он руководитель НЕПРИБЫЛЬНОЙ общественной организации "Стоп коррупции" и удалил фото", — отметил Крутчак.
В свою очередь, пользователи cети выразили возмущение тем, что глава неприбыльной общественной организации может позволить себе такой дорогой аксессуар.
"Неужели им кто-то дает деньги? После всех зашкваров", — задал риторический вопрос Денис Казанцев.
"Уверен, что именно так и должен выглядеть настоящий боец антикоррупционного фронта! Это он работает под прикрытием, обнаруживая олигархов, которые прячутся, чтобы не попасть в список СНБО", — сыронизировал Дмитрий Федоренко.
"Для полной элитности можно было, чтобы ценник еще в кадре был", — заявил Николай Козорез.
Стоит отметить, что общественная организация "Стоп коррупции", судя по информации, указанной на ее сайте, является неприбыльной независимой организацией, проводящей независимые антикоррупционные расследования и правозащитную деятельность с целью предотвращения злоупотребления властью, противодействия коррупции и содействия демократическим преобразованиям в Украине.