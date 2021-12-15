"Если будут предложения": в СНБО назвали условие введения санкций против Портнова и Тупицкого

В ведомстве утверждают, что рассматривают вопросы персональных ограничений только после соответствующих инициатив Рады, президента, Кабмина, НБУ и СБУ.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос введения санкций в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, его именного благотворительного фонда и отстраненного президентом Владимиром Зеленским главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого с его супругой Ольгой только в том случае, если соответствующее предложение поступит от Верховной Рады, главы государства, Кабинета министров, Национального банка Украины или Службы безопасности Украины. Об этом стало известно из ответа ведомства на соответствующий запрос Фокуса.

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Так, в СНБО подчеркнули, что порядок введения санкций в Украине определен Законом Украины "О санкциях".

"В соответствии со статьей 5 ЗУ "О санкциях" СНБО рассматривает вопросы введения, отмены и внесения изменений в санкции исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров, Национального банка Украины или Службы безопасности Украины", — подчеркивается в ответе ведомства на запрос Фокуса.

В СНБО заверили, что в случае, если к ним поступят соответствующие предложения касательно Александра Тупицкого, Ольги Тупицкой, Андрея Портнова или его именного благотворительного фонда, то их вынесут на рассмотрение ведомства в установленном порядке.

[ + – ] Ответ СНБО на запрос Фокуса касательно санкций против Портнова и Тупицкого

Напомним, 9 декабря Государственный департамент США объявил о введении персональных ограничений против отстраненного от должности Зеленским главы КСУ Александра Тупицкого и его супруги Ольги. Поводом для этого в ведомстве назвали "подозрения в причастности к коррупции". Позже судья заявлял, что против него нет никаких санкций, однако Фокусу удалось обнаружить его имя в соответствующих списках.

9 декабря под американские санкции попал и Андрей Портнов с его именным благотворительным фондом. Их добавило в перечень Министерство финансов США по "акту Магнитского". Оказавшихся в перечне считают причастными к нарушению прав человека. Позже Портнов заявил, что причинами добавления его в санкционный список стали его "общественная и правозащитная деятельность" с "гражданской позицией".