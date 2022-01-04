Медведчук: "Все уголовные преследования против меня — незаконны"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что все уголовные преследования против него являются незаконными. Об этом сообщает сайт "112ua.tv".

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"Ситуация сложилась так, что меня ограничили в моей свободе. Вы сами сказали, что и депутаты парламента многих стран, и сенаторы приезжали ко мне, чтобы выполнять те функции, которые поручены выполнять политсоветом партии. Я веду борьбу, я знаю, что это все незаконно. Уголовные преследование против меня — незаконны. Это не что-либо, а политическая месть", — сказал он.

По его словам, "никчемная в юридическом смысле, власть пытается мне этим отомстить за то, что я вскрываю эти нарывы в их действиях"

"То, что власть не делает в интересах Украины. То, что власть делает преступное. Они борются с "Оппозиционной платформой — За жизнь", второй партией в стране, которая имеет вторую фракцию в парламенте. Это все понятно. Но делать это преступным путем нельзя. За преступления надо отвечать. Я для себя избрал эту формулу поведения. О том, что я хорошо знаю: я ни в чем не виновен, я должен бороться", — подытожил народный депутат.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.