Медведчук: С 2014 года цены выросли на 280-350%, а средняя зарплата только на 22%

В Украине с 2014 по 2021 год цены выросли на 280-350 %, а средняя заработная плата — на 22%. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает 112.

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"Обратите внимание с 2014-го до 2021-го цены выросли 280-350, а средняя заработная плата на 22%. Я сейчас не говорю о других цифрах, они все не в пользу власти. Все надо менять, менять как экономическую и социальную политику, менять ситуацию в стране для того, чтобы у нас действительно было правовое государство", — заявил Виктор Медведчук.

При этом он отметил необходимость прекратить игнорировать Конституцию и основные статьи, которые гарантируют право и свободу.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного