"Отвратительное поведение": нардеп Янченко уходит из "Слуги народа" из-за скандала с главой партии

Решению Янченко уйти из парти предшествовал визит Елены Шуляк в госпиталь к раненому бойцу теробороны, в ходе которого она хотела выяснить отношения и обсудить законодательную инициативу.

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Глава партии "Народовластие" Юрий Левченко заявил, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в госпиталь выяснять отношения с раненным бойцом территориальной обороны и юристом Олегом Симорозом из-за его критики законопроекта № 5655. Об этом Левченко написал у себя в Facebook.

По его словам, Шуляк пришла без предупреждения в палату к Симорозу, который находится в Киевском военном госпитале, так как подорвался на мине в Донецкой области и потерял обе ноги.

Скандал произошел из-за поста, который Симороз написал у себя в Facebook, в котором он негативно высказался о принятии законопроекта № 5655 Верховной Радой.

"228 голосов в ВР за законопроект 5655 в интересах строительной мафии – принято в целом. Нет слов, чувствую что-то хуже, чем подрыв на противотанковой мине", — написал Симороз.

Также он заявил, что не за это воевал и пригрозил лично Шуляк, что она "ответит".

Затем Симороз написал второй пост, в котором рассказал о визите Шуляк. По его словам, глава партии "Слуга народа" пришла к нему без спроса родных, а затем начала врать о том, что конфликт улажен.

"Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней!" — написал Симороз.

Янченко уходит из "Слуги народа"

Раненого бойца и юриста поддержала народный депутат Галина Янченко, которая заявила, что уходит из партии "Слуги народа" из-за поступка Шуляк.

"Человек, занимающий государственную должность, не имеет на такое права! От слова совсем", — написала она.

По ее словам, это далеко не первый подобный случай со стороны Шуляк. Янченко заявила, что глава партии не единожды незаслуженно критиковала волонтеров и шантажировала других народных депутатов.

"Находиться в одной партии с Шуляк — это терпеть такое отвратительное поведение", — заявила Янченко, отметив, что написала заявление о выходе из "Слуги народа".

Законопроект № 5655

Инициаторами законопроекта о градостроении выступили большое количество народных депутатов, в том числе и сама Елена Шуляк.

Как заявили в министерстве инфраструктуры, согласно законопроекту, некоторые решения по предоставлению разрешительных документов будут формироваться без участия человека. Все этапы строительного процесса будут фиксироваться в Государственной электронной системе строительства.

Проект закона раскритиковал мэр Киева Виталий Кличко, который заявил, что проект закона сделает легальным самовольное строительство.

Кроме того, на сайте президента Украины 12 декабря появилась петиция с просьбой наложить вето на законопроект №5655. В петиции говорится, что введение в действие этого закона приведет к хаотической застройке городов. Петиция набрала за короткий период более 25000 голосов.

Также Фокус писал, что застройщики согласны с тем, что принятый законопроект №5655 будет полезен. Так, основатель Smile Development Андрей Журжий заявил, что инициатива разбивает монополию местных органов власти на выдачу разрешений или ввод объектов в эксплуатацию. По его мнению, такая практика является устойчивой и успешной.