"Мы реагируем": в Минкульте не знают, почему подсанкционный Дубинский появился в эфире 1+1

По словам министра культуры Александра Ткаченко, за приглашение скандальных лиц должны отвечать медиа, поэтому предложил журналистам обратиться к руководству телеканала "1+1".

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Недавно в эфире телеканала 1+1 появился журналист Александр Дубинский, против которого США ранее ввели санкции из-за связей с депутатом Андреем Деркачем и влетевшего в скандал из-за высказываний о лозунге "Слава Украине". Его появление в медиапространстве прокомментировал министр культуры Украины Александр Ткаченко в интервью Liga.net.

"Я не работаю на 1+1 с 2019 года. Я не знаю повода, по которому он попал в эфир 1+1. Я знаю, что он депутат от Киевщины. Если это касалось непосредственно его депутатской деятельности, я в этом не вижу проблем Если же это касалось каких-то общенациональных тем, взглядов или еще чего-то общего, тогда это вопрос к "плюсам", — сказал Ткаченко.

На вопрос журналистов относительно нового Youtube-канала Дубинского, где он рассказывает о голоде украинцев из-за схем на зерновом коридоре и притеснения УПЦ МП и ресурсов других пропагандистки из каналов Медведчука, делает ли что-то Минкульт для блокирования такого контента, Ткаченко ответил, что ведомство работает в этом направлении.

"Недавно мы заметили определенное уменьшение трафика многих участвующих в телемарафоне ресурсов на Youtube. Были у нас вопросы относительно Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, которые были в телемарафоне, но и 24 канала и др. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с Youtube С Meta у нас в субботу (13 апреля. – ред.) будет встреча по взаимодействию, когда блокируются Facebook-страницы украинцев, рассказывающих о войне, или информационных ресурсов. В этом смысле мы включаемся", — сказал министр.

Он добавил, что обращения Министерства прорабатываются достаточно быстро и уже есть возобновление привычного трафика на Youtube-канале этих ресурсов.

Появление Дубинского на 1+1

14 марта народный депутат и эксжурналист Александр Дубинский побывал как гость в "Завтраке 1+1", где его представили, как руководителя проекта "Медиаоборона", который помогает жителям Киевщины в восстановлении разрушенного в результате российских обстрелов жилья, в частности помогает пострадавшим проводить экспертизу нанесенных убытков для получения компенсации в будущем.

Дубинский заявил, что экспертиза, проводимая органами государственной власти в отличие от проводимой его организацией, не поможет людям получить надлежащие компенсации.

"Если быть откровенным, то мне кажется, что это и есть цель чиновников, чтобы люди не могли установить реальный ущерб и их компенсировать. Я считаю, что именно на это "заточены" украинские чиновники — чтобы все сделали ремонты, а потом прийти и сказать: а где ваша бумажка? А нет бумажки. Ну, так простите, надо свой ум иметь", — сказал Дубинский.

В прошлом Дубинский долго работал на "1+1", был ведущим программы "Деньги" и руководителем программы "Украинские сенсации".

Напомним, что ранее нардеп Александр Дубинский обвинил свою коллегу Ольгу Василевскую-Смаглюк в краже наушников из сессионного зала Верховной Рады.

10 января этого года президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.