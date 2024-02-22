Анджей Дуда согласился встретиться с Зеленским на границе Польши и Украины

Госсекретарь Канцелярии президента Польши заявил, что стреча правительств и президентов является единственным способом решить большую проблему, которая возникла.

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Президент Польши Анджей Дуда принял предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на границе двух стран, чтобы обсудить протесты польских фермеров. Вместе с ним также будут присутствовать польское и украинское правительства. Об этом сказал госсекретарь Канцелярии президента Польши Анджей Дера в эфире TVN24.

По словам Деры, встреча правительств и президентов является единственным способом решить большую проблему, которая возникла.

"Это борьба наших фермеров за средства к существованию… Это борьба украинского народа за средства к существованию. Если к этому подойти с такой точки зрения, то сложившаяся ситуация представляется очень сложной для обеих сторон, потому как решимость и той, и иной стороны огромна. А эта проблема требует решения", — заявил он.

Кроме того, Дера отметил, что нет пути, кроме как переговоры, диалог и принятие касающихся Евросоюза решений. Так, многие фермеры в различных странах ЕС протестуют против ситуации, которая сложилась в сфере сельского хозяйства.

Также польский политик заявил, что Дуда прилагает все усилия, чтобы помочь Украине. А все происходящее на границе является результатом войны. По мнению Деры, председательствовать на встрече двух правительств должен премьер-министр Польши Дональд Туск, так как блокада фермерами связана с тем, что происходит в ЕС.

"Весь этот сыр-бор возник из-за того, что в Украине и Евросоюзе совершенно разные стандарты сельскохозяйственного производства. Потому-то в Украине цена на эту продукцию иная. И потому-то польские фермеры сегодня борются за свое выживание и существование", — сказал Дера.

Он также отметил, что встречаться на границе – не самое безопасное решение. Переговоры правительств можно организовать в Варшаве или Жешуве, Люблине.

"Конечно, эти прения не будут длительными, потому как там им не место… Идея же заключается в том, чтобы расчистить границу", — добавил Дера.

Встреча Зеленского и Дуды: что известно

Напомним, что 21 февраля Зеленский обратился к президенту Польши из-за блокады границы. Он поручил правительству до 24 февраля посетить границу между Украиной и Польшей.

"И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский обратился к властям Польши

Позже представитель Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что ситуация на украинско-польской границе недопустима, и ее нужно решать. По его словам, глава государства готов незапланированно встретиться на высшем уровне, чтобы урегулировать ситуацию, сложившуюся на украинско-польской границе