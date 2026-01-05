Политика
Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, — Гончаренко
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке с должности.
Исполняющим обязанности главы ведомства может стать генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ. Об этом Гончаренко сообщил 5 января в своем Telegram-канале.
"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы скорее всего будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", — написал нардеп.
Новость дополняется...