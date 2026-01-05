Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Политика

Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, — Гончаренко

Василий Малюк СБУ
Гончаренко заявил, что Василий Малюк написал заявление об отставке

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке с должности.

Исполняющим обязанности главы ведомства может стать генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ. Об этом Гончаренко сообщил 5 января в своем Telegram-канале.

"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы скорее всего будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", — написал нардеп.

Гончаренко
Скриншот | сообщение Гончаренко об отставке Малюка

Новость дополняется...