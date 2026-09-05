Зеленский сообщил о взаимном прекращении ударов: как долго продлится и какие города в безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возможно временное перемирие в отношении взаимных авиаударов, которое продлится с 5 по 7 сентября. Перемирие коснется "городов, вовлечённых в переговорный процесс". Что известно о новых договорённостях с Россией?

Об условиях перемирия стало известно около 17:20 5 сентября после разговора со спецпредставителями США, заявил Зеленский. Уточняется, что американцы как раз приступили к работе в Москве и что прекращение огня началось с момента беседы и продлится до понедельника.

"С этого момента и до конца суток субботы, а также в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и мы рассчитываем, что россияне — от ударов по Киеву", — говорится в сообщении главы государства.

Прекращение огня — заявление Зеленского о перемирии 5–7 сентября для нанесения ударов по Киеву и Москве Фото: Скриншот

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