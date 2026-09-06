После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину: первые подробности

Посланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину. С переговорщиками должен встретиться Владимир Зеленский.

В воскресенье днем, 6 сентября, специальные представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину. Об этом сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с посланниками позднее.

Два человека, знакомые с ситуацией, что дипломатических обсуждениях по прекращению российско-украинской войны, как ожидается, примут участие советники по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.

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