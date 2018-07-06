Лучшие практики социально ответственного бизнеса

Сотни миллионов гривен тратит украинский бизнес на реализацию социально ответственных проектов и всё чаще берёт на себя обязанности государства в решении острых социальных проблем. Термин "социально ответственный бизнес" активно вошёл в бизнес-среду в 1970-х, с тех пор обрастает большим количеством различных концепций, подходов и способов реализации.

В своё время велись споры о том, чем является корпоративная социальная ответственность (КСО), — ещё одним инструментом рекламы компании или всё-таки благим делом, направленным на решение различных социальных проблем. Чего греха таить, в Украине КСО на этапе зарождения больше использовалось как инструмент продвижения. Прошло немало лет в диспутах, прежде чем в сознании менеджеров произошло качественное изменение в отношении формирования корпоративной социальной стратегии.

КСО-направления

Сегодня все социальные инициативы бизнеса можно разделить на несколько векторов.

Охрана здоровья и улучшение образа жизни. В этом направлении поддерживаются медицинские проекты, продвигаются благотворительные проекты для помощи конкретному человеку. Компании вступают в коллаборацию с различными благотворительными фондами. Статистика говорит о том, что большинство острых и срочных медицинских проблем в здравоохранении Украины решается за счёт частных инициатив.

Образовательные проекты. В этом направлении выбор проектов практически неограничен. Бизнес сотрудничает со школами, вузами, создаёт курсы и учебные заведения. Беря на себя ответственность за образование, бизнес решает несколько задач. Во-первых, воспитывает для себя будущие кадры, помогает поменять квалификацию и трудо­устроиться людям любого возраста. Во-вторых, сотрудничает с органами местного самоуправления в направлении модернизации учебной инфраструктуры. В-третьих, бизнес становится неким связующим звеном между образовательной сферой и международными программами, которые выделяют гранты или способствуют стажировке в различных международных фондах.

Прошло немало лет, прежде чем в сознании менеджеров произошли изменения в отношении формирования корпоративной социальной стратегии

Инновационные проекты. В Украине всё чаще говорят о внедрении цифровой экономики во всех сферах государственной и социальной жизни. В этом направлении у корпоративного сектора просто неограниченное поле для инициатив. Кто-то развивает электронные сервисы, кто-то реализует инфраструктурные ІТ-проекты. Всё чаще можно встретить различные хакатоны и акселераторы. Огромное преимущество социальных проектов в направлении инноваций — это привлечение талантливой молодёжи, которая генерирует тематические стартапы. Бизнесу остаётся только найти свой "бриллиант" и дать возможность молодым людям не только развиваться, но и интегрировать инновационные решения в операционную работу.

Помощь бойцам АТО. Бизнес научился быстро и качественно реагировать на современные вызовы. Сегодня помощь военным в зоне АТО — многомиллионное направление, которое решает вопросы от покупки крупной военной техники до реабилитации вернувшихся из зоны военных действий. К счастью, встречаются проекты, направленные на восстановление инфраструктуры в депрессивных регионах Украины.

Инфраструктурные проекты — прерогатива крупного градообразующего бизнеса. Руководители больших промышленных предприятий как никто другой заинтересованы в том, чтобы города, где локализованы производства, совершенствовались. Созданы фонды по развитию городов, и успех таких инициатив может стать примером для отдельных государственных органов.

Конечно, перечисленные направления КСО — лишь укрупнённая классификация многообразия социальных инициатив бизнеса.

Аналитики Global CSR Index говорят о том, что намного отличается активность и в социальном направлении различных секторов бизнеса. Сегодня более активно проявляют себя инновационные компании, компании в сфере обслуживания и фармацевтика.

Ответственность перед самим собой

Всё чаще украинские топ-менеджеры говорят о том, что готовы отказаться от сотрудничества с контрагентом, если его политика или действия противоречат принципам социальной ответственности компании. Принимая решение о крупной сделке, бизнес смотрит не только на финансово-экономические показатели партнёра, но и на его репутационный бэкграунд. Проявляться такие риски могут во многом: производство контрагента вредит экологии, нарушает инфраструктуру населённого пункта. Или же будущий партнёр имеет сложности с качеством выпускаемой продукции, не обеспечивает надлежащие условия труда.

Ныне часто можно встретить практику, когда, подписывая коммерческий контракт, бизнесмены договариваются о совместной социальной работе. В этом направлении существует два вида ответственности: внутренняя и внешняя. В первом случае компании обязуются обеспечивать достойную оплату труда, медицинское страхование, обучение и т. д. Во внешней ответственности огромное значение имеют мероприятия по обеспечению экологичности производства, качества товаров и услуг, оперативного устранения чрезвычайных ситуаций и т. д.

Беря на себя обязательство ответственности, бизнес думает не только о своём имидже и репутации, укреплении позиций на внутренних и международных рынках, но инвестирует в эффективность работы сотрудников, их безопасность и здоровье.