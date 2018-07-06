Корпоративная социальная ответственность украинских компаний. Ожидание. Реальность

Татьяна Сахарук, Глава Правления Глобального договора ООН в Украине о том, почему человек, решивший дать старт своему бизнесу в Украине, — герой. Имея намерение вести бизнес легально — дважды герой. Преследуя своей целью повысить качество жизни работников и общества в целом — это уже стойкая жизненная позиция

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это концепция, в соответствии с которой компании учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние, оказываемое их деятельностью на все сферы общественной жизни. Такая позиция предполагает готовность добровольно нести необязательные расходы на реализацию КСО.

К сожалению, вследствие относительно недавней современной истории отечественного бизнеса и ещё более краткой практики реализации им КСО в украинском обществе практически не сформировано корректное понимание усилий бизнеса в данном направлении.

КСО в Украине имеет несколько стадий развития. Обычно всё начинается с благотворительности/спонсорства. Компанию просят оказать материальную помощь. Ремонт крыши, замена окон, детская площадка — вот основной набор КСО по-украински. К сожалению, благотворительность не ведёт к устойчивому развитию. Осознав это, компании переходят на новый уровень — краткосрочного партнёрства (например, годовые проекты). И лишь намного позже бизнес приходит к выводу о необходимости построения долгосрочных стратегий развития территорий, когда компания стремится повышать уровень жизни на территории деятельности, помогая регионам найти точку роста, которая даст максимальный экономический эффект. Такое партнёрство предполагает развитие местных громад, без активного участия которых реформы и инвестиции будут неэффективными.

Например, компания ДТЭК уже несколько лет подряд организовывает конкурс "Город своими руками", в рамках которого выделяет финансирование громадам на реализацию проекта в регионе присутствия компании. Обязательным условием является вовлечённость жителей громады. ДТЭК от такой поддержки только выигрывает, инвестируя в развитие территории присутствия, заботясь об условиях жизни своих сотрудников и их семей, борясь с оттоком кадров.

В развитии громад важно работать в связке власть — бизнес — общество. И тут бизнес в первую очередь может научить

В развитии громад важно работать всвязке власть — бизнес — общество. И тут бизнес в первую очередь может научить. Компания "Эрнст энд Янг в Украине" приняла участие в программе подготовки будущего поколения госслужащих Украины Generation.ua. Кроме того, около 170 представителей госорганов и неправительственных организаций прошли программу Академии бизнеса EY в 2015–2016 годах бесплатно.

Об ответственном ведении бизнеса свидетельствует создание условий для развития сотрудников внутри компании. Ряд компаний, таких как EY, ДТЭК, "Пласке", основали академии развития, которые успешно готовят сотрудников, разделяющих ценности компании.

Следующим важным направлением развития КСО является вклад в экологию. Например, компания "Карлсберг" провела энергоаудит на своём заводе, затем — модернизацию системы освещения и охлаждающих установок, сократив потребление электроэнергии на 40%.

КСО подразумевает ведение бизнеса на условиях непринятия коррупции. Лидирующую роль в этом направлении играют зарубежные компании, работающие в Украине. Большинство из них руководствуется принципами, устанавливающими комплекс правил по выявлению, противодействию и предупреждению коррупции внутри и вне компании.

Вышеуказанные примеры взяты из практики участников сети Глобального договора (ГД) в Украине. Описанные направления деятельности отображены в 10 принципах Глобального договора ООН в сфере защиты прав человека, стандартов труда, охраны окружающей природной среды и противодействия коррупции. Сеть ГД в Украине охватывает компании, бизнес-ассоциации, объединения профсоюзов, работодателей, неправительственные организации и академические институции, которые поддерживают принципы ГД ООН и обязуются интегрировать их в свою ежедневную деятельность (www.globalcompact.org.uа).