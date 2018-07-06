Инициатива определяет эффективность. Как отдать инициативу громаде и что из этого получится

ДТЭК создаёт проекты, помогающие людям объединиться. Такой подход, в отличие от навязанных решений, консолидирует жителей и создаёт громаду, которая вместе делает свой город лучше

Ключевые направления, по которым ДТЭК реализует сотрудничество в сфере устойчивого развития, — расширение бизнес-среды, повышение активности громад, охрана здоровья, энергоэффективность в коммунальном секторе и развитие социально значимой инфраструктуры. Эти направления особенно актуальны для моногородов, вся экономика которых во многом зависит от единственного крупного предприятия. При этом задача — не просто создавать новые рабочие места и помогать инициативным предпринимателям открыть свой бизнес. Миссия компании заключается в том, чтобы научить города самостоятельно стимулировать развитие предпринимательства и самозанятости.

Экономическое развитие на местном уровне

В основном предприятия Группы ДТЭК работают в моногородах. В Украине более сотни моногородов — населённых пунктов, построенных около крупных предприятий. В основном это средние и малые города, экономика которых замкнута на одном предприятии.

ДТЭК создаёт и поддерживает Агентства местного экономического развития (АМЭР) начиная с 2012 года. Это общественные некоммерческие организации, задача которых — расширение возможностей местных сообществ в привлечении инвестиций для своих городов и сёл, содействие развитию малого и среднего бизнеса. Одним словом, стимулирование роста городской экономики. Для этого агентства выполняют различные функции: участвуют в разработке программ по развитию городов и посёлков, включая привлечение крупных инвесторов и партнёров; жителям, желающим открыть собственное дело, помогают составить бизнес-план, проводят обучение и предоставляют консультационную поддержку.

Ныне работают девять таких агентств в Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Запорожской областях. При их поддержке, например, реализован ряд проектов по улучшению состояния школ, больниц и других инфраструктурных объектов, а также проекты по развитию бизнеса.

АМЭР активно работают с международными донорскими организациями и привлекли более 160 млн грн инвестиций на развитие проектов на местах.

"Громада своими руками": как подтолкнуть к активности 40 тысяч человек

АМЭР активно работают с международными донорскими организациями и привлекли более 160 млн грн инвестиций на развитие территорий

Конкурс мини-грантов "Громада своими руками" можно назвать самым популярным проектом компании. Жители активно принимают в нём участие, потому что это действительно возможность улучшить или благоустроить свой микрорайон, двор, улицу. Значимость проекта для компании заключаетсяв том, что он убедил жителей: при инициативе и проактивном участии любые цели достижимы.

Конкурс проводится седьмой год подряд на территориях деятельности предприятий компании. Условия участия просты: громада самостоятельно определяет, какие улучшения необходимы ей для повышения качества жизни, а затем готовит и подаёт заявку на конкурс. В случае победы компания финансирует проект, а жители самостоятельно его реализуют. Такой подход развивает инициативность людей, стимулирует их принимать активное участие в жизни города и не быть равнодушными. Как отмечают в компании, по проекту видно, как меняются приоритеты жителей. Раньше на конкурс в основном подавали идеи по созданию или благоустройству детских площадок, и за шесть лет эта потребность в целом была закрыта. Теперь на первом плане — вопросы энергоэффективности и экологии. Как показал новый сезон проекта "Громада своими руками", именно они сегодня в фокусе.

"Один из любимых наших проектов — это "Громада своими руками". Он наглядно показывает, что получается, когда объединяются люди, бизнес и власть, — рассказывает Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК Энерго. — Объединяются и создают вместе что-то хорошее для процветания своих городов. Конкурс проводится седьмой год подряд, его результаты таковы: во-первых, охват и вовлечение жителей. Если в первом сезоне приняли участие 100 человек, то в прошлом году их было уже 16 тысяч. Это значит, что конкурс стал по-настоящему важным для людей и они готовы вкладывать усилия, энергию и время в реализацию проектов; во-вторых, собственно количество "добрых дел" — реализованных проектов — из года в год становится все больше, в целом уже почти 900! Мы счастливы, что можем помогать городам и сёлам меняться к лучшему".

"Громада своими руками" растёт и расширяется: в первый год в конкурсе принимали участие 18 территорий, в 2018 году —55 в 7 областях Украины. За это время ДТЭК вовлёк в процесс активных преобразований в общей сложности более 40 тысяч человек. На данном этапе к инициативе компании присоединились местные власти и некоммерческие организации.

На 7 областей Украины масштабировался проект "Громада своими руками". В прошлом году в рамках проекта в Курахово появился скалодром, в Счастье — футбольное поле с искусственным покрытием, а в Энергодаре привели в порядок территорию в центре города, около одноимённого отеля.

Энергоэффективность в тренде: практика вместо прокламаций

С каждым отопительным сезоном теплообеспечение становится всё более острой темой. При этом у потребителей есть значительные пробелы в знаниях и навыках, например, в вопросах управления энергопотреблением и осуществления энергосберегающих мероприятий, также сказывается низкий уровень финансовой грамотности. ДТЭК — компания, больше всех заинтересованная в том, чтобы люди умели рационально использовать ресурсы и понимали, по каким принципам и как формируются платежи. Это напрямую связано с платёжной дисциплиной, что важно для бизнеса.

В нынешнем году в рамках программ социального партнёрства компания начала новый проект — ТРЕНД (технології розумного енергозбереження в наших домах). Его можно назвать диджитализацией на службе энергоэффективности. Для жителей ОСМД создана интернет-платформа, которая по заданным параметрам дома определяет, сколько, как и где происходит потеря энергии, и предлагает несколько решений для повышения энергоэффективности. Из предложенных инвестиционных планов жители выбирают наиболее оптимальный для себя вариант (утепление дома, перевод на электроотопление и т. д.) и тут же на платформе могут обсудить финансовые вопросы, получить консультации и даже привлечь гранты.

Онлайн-платформа пока работает в тестовом режиме — 22 июня была открыта для жителей Доброполья. В этом городе около 60 ОСМД заинтересовались проектом и приняли участие в установочной рабочей сессии по подключению к платформе. Говорят, что это удобный инструмент в их работе. "Нам не всегда хватает практических знаний. Здесь мы надеемся их получить, чтобы научиться экономно расходовать ресурсы", — говорит Валентина Максименкова, которая руководит ОСМД уже два года. В дальнейших планах компании — тестирование проекта на всех территориях деятельности своих предприятий.