Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля". Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро, сообщает Meduza.
Монета состоит из трех частей. Снаружи – серебряное кольцо; посередине – прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре – модель Земли из серебра.
Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии. Тираж полупрозрачной монеты – пять тысяч экземпляров.
Шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал Perlucor используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике – в качестве пулестойкого стекла.
Инновационная монета
Фото: LatvijasBanka