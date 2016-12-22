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Главная » Общество » Фото Прозрачную монету с Землей выпустили в Латвии

Фото Прозрачную монету с Землей выпустили в Латвии

<span class="label red">Фото</span> Прозрачную монету с Землей выпустили в Латвии
Инновационная монета / Фото: LatvijasBanka

Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро

22.12.16 356
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Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля". Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро, сообщает Meduza.

Монета состоит из трех частей. Снаружи – серебряное кольцо; посередине – прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре – модель Земли из серебра.

Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии. Тираж полупрозрачной монеты – пять тысяч экземпляров.

Шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал Perlucor используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике – в качестве пулестойкого стекла.

Инновационная монета

Фото: LatvijasBanka

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