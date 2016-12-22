Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Инфографика В Италии просыпается супервулкан

Инфографика В Италии просыпается супервулкан

<span class="label red">Инфографика</span> В Италии просыпается супервулкан
Супервулкан Campi Flegrei / Фото: napolitoday.it

В случае его извержения в опасности могут оказаться около полумиллиона человек

22.12.16 1186
2000

Спящий супервулкан Флегрейские Поля (Campi Flegrei) в итальянском городе Неаполь демонстрирует признаки "пробуждения" и, вероятно, приближается к критической точке давления. Об этом свидетельствуют исследования итальянских и французских ученых, сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Ученые впервые определили грань, после которой магма, поднимающаяся под поверхностью земли, может вызвать высвобождение жидкостей и газов. Это приведет к высвобождению наружу высокотемпературного пара.

"Гидротермальные породы при нагревании могут в конечном итоге потерять свою механическую устойчивость, вызывая ускорение критических условиях", – сказал научный сотрудник Национального института геофизики и вулканологии Болоньи.

По словам ученых, сейчас невозможно сказать, будет ли извержение и когда это может произойти. В случае извержения в опасности могут оказаться около полумиллиона человек, живущих вблизи кальдеры супервулкана.

Начиная с 2005 года, Campi Flegrei переживает то, что ученые называют "подъем". В 2012 году итальянские власти повысили уровень тревоги с зеленого до желтого, что указывает на необходимость активного научного мониторинга.

Кальдера спящего вулкана была сформирована 39 тысяч лет назад в результате взрыва, который выбросил в воздух сотни кубических километров лавы, скалы и обломки.

По мнению ученых, это было самое большое извержение в Европе за последние 200 тысяч лет. Campi Flegrei последний раз извергался в 1538 году, хотя и в значительно меньших масштабах.

Всего в 20 километрах расположен вулкан Везувий, извержение которого чуть больше 2000 лет назад похоронило несколько римских поселений в регионе, в том числе Помпеи.

2
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина вернула в Италию похищенные из музея картиныВ Италии окрыли первый памятник жертвам Голодомора в УкраинеИталия на саммите ЕС блокировала продление на год санкций против РФ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 11192
  2. Пустая сцена. Где взять элиту? 3307
  3. Сильнее дружбы. Как женская дружба погубила карьеру президента Южной Кореи 5174
  4. Гагаузская мечта. Репортаж из страны, где поселился призрак коммунизма 6594
  5. Самая страшная война. Зачем фотографы снимают вооруженные конфликты 3836
  6. Вагончик тронулся. Как работает железнодорожная билетная мафия 10052
  7. Паспортный режим. Микромир человека в объективе Александра Чекменёва 1979
  8. Быть свободным. История человека, который приближает возвращение Крыма 3525
  9. Воздевать руки и орать "чей Крым?" — это про инфантильность, — психолог Александр Ройтман 8033
  10. Потопы и утопии. Что слушать в декабре — плей-лист месяца 644
  1. У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 3156 / 3838
  2. В NASA узнали, как рождаются гигантские "пауки" на Марсе 2961 / 3299
  3. В Украине станет больше денег 2636 / 2998
  4. В России хотят запустить железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года 1840 / 2160
  5. Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России 1411 / 1549
  6. Климкин: Россия хочет из ОРДЛО сделать российский протекторат 1273 / 1428
  7. Дело Януковича: суд разрешил прокуратуре изъять документы в канцелярии Путина 1180 / 1315
  8. Приватбанк официально стал государственным 1172 / 1301
  9. Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД 1137 / 1213
  10. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 964 / 1968
  1. Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД 14 / 1213
  2. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 11 / 4347
  3. У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 9 / 3838
  4. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 8 / 2532
  5. Россия заблокировала поиск миссией Красного Креста пропавших без вести в Донбассе 8 / 148
  6. В зоопарке Торонто панда вступила в схватку со снеговиком 7 / 1355
  7. Минобороны хочет перейти на автоматизированную систему управления войсками 5 / 800
  8. Новый глава Приватбанка заявил, что банк стабилизирован 5 / 1499
  9. Первый дрон, поднимающий человека в воздух, покатал Санта Клауса 5 / 496
  10. Генпрокуратура проверит, стреляли ли "Правый сектор" и "Братство" на Майдане 5 / 605
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.