В случае его извержения в опасности могут оказаться около полумиллиона человек

Спящий супервулкан Флегрейские Поля (Campi Flegrei) в итальянском городе Неаполь демонстрирует признаки "пробуждения" и, вероятно, приближается к критической точке давления. Об этом свидетельствуют исследования итальянских и французских ученых, сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Ученые впервые определили грань, после которой магма, поднимающаяся под поверхностью земли, может вызвать высвобождение жидкостей и газов. Это приведет к высвобождению наружу высокотемпературного пара.

"Гидротермальные породы при нагревании могут в конечном итоге потерять свою механическую устойчивость, вызывая ускорение критических условиях", – сказал научный сотрудник Национального института геофизики и вулканологии Болоньи.

По словам ученых, сейчас невозможно сказать, будет ли извержение и когда это может произойти. В случае извержения в опасности могут оказаться около полумиллиона человек, живущих вблизи кальдеры супервулкана.

Начиная с 2005 года, Campi Flegrei переживает то, что ученые называют "подъем". В 2012 году итальянские власти повысили уровень тревоги с зеленого до желтого, что указывает на необходимость активного научного мониторинга.

Кальдера спящего вулкана была сформирована 39 тысяч лет назад в результате взрыва, который выбросил в воздух сотни кубических километров лавы, скалы и обломки.

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По мнению ученых, это было самое большое извержение в Европе за последние 200 тысяч лет. Campi Flegrei последний раз извергался в 1538 году, хотя и в значительно меньших масштабах.

Всего в 20 километрах расположен вулкан Везувий, извержение которого чуть больше 2000 лет назад похоронило несколько римских поселений в регионе, в том числе Помпеи.