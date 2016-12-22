Семь стран уже выбрали своих представителей на Евровидение-2017

Уже семь стран определили своих представителей для участия в Евровидении, которое состоится в следующем году в Киеве. Об этом сообщила исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова, передает UA: Первый.

"Все активно готовятся к участию в Евровидении в следующем году. Об этом свидетельствует то, что вещатели семи стран – Австрии, Азербайджана, Бельгии, Ирландии, Кипра, Македонии и Нидерландов – уже избрали своих представителей. А еще в 16 странах запущен процесс отбора исполнителей", – отметила Романова.

Во многих странах, подтвердивших свое участие в международном песенном конкурсе, который состоится в Украине, стартовали и активно проводятся национальные отборы. Объявлены даты финалов нацотборов в Грузии, Армении, Беларуси, Эстонии, Финляндии, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Португалии, Словении, Латвии, Литве и Венгрии.

В Украине в настоящее время проходит первый этап национального отбора – сбор заявок на участие от исполнителей, после которого по результатам прослушивания будут избраны полуфиналисты.

В полуфиналах армянского нацотбора, финал которого состоится 24 декабря, конкурсанты исполняли песни, которые уже когда-то звучали на Евровидении. Одна из участниц – Syuzanna – выступила с композицией Sweet people, с которой в 2010 году на международном песенном конкурсе представляла Украину певица Alyosha.

Среди участников Евровидения-2017 есть и те, кто уже пел на сцене конкурса.

Напомним, в 2017 году в Киеве пройдет 62-й конкурс Евровидение. Главной ареной состязания избран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.