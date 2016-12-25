Синдром самозванца. 7 советов тем, кому нужно научиться верить в себя

Популярному на Западе лайф-коучу Селес Чуа 31 год. Десять лет назад она, выпускница одной из престижных азиатских бизнес-школ, отказалась от карьеры маркетолога в крупной международной корпорации. Сингапурка занялась организацией мотивационных курсов, создала онлайн-платформу, которую, по её словам, регулярно посещают читатели из 200 стран.

Селес Чуа

"Во время последнего курса по борьбе с прокрастинацией я попросила участников семинара рассказать о том, что побуждает их откладывать выполнение того или иного задания", — вспоминает Селес Чуа. Ответы были разными, но один из них особенно запомнился тренеру и натолкнул её на мысль посвятить этой теме отдельную статью.

"Я чувствую себя мошенницей", — призналась тогда одна из участниц семинара, мечтающая о собственной сети реабилитационных центров. Как оказалось, иногда эта женщина намеренно медлила с выполнением поставленных задач, так как не была уверена, имеет ли моральное право ими заниматься. "Чтобы быть тренером, нужно многому научиться. Да, я много читаю, постоянно посещаю курсы коллег, сама делюсь тем, что знаю и умею. И всё же меня не покидает чувство, что все эти идеи — не мои, поэтому высказывая свои мысли и советы, я злоупотребляю чужим вдохновением".

Синдром самозванца, он же "Я — мошенник"

"Позвольте представить вам синдром самозванца", — шутит Чуа. Синдром самозванца или убеждение в том, что вы обманщик, — психологическое явление, при котором человек считает, что он менее успешен, чем кажется со стороны. Жертвы этого синдрома прячут в себе страх быть "пойманными на горячем" из-за недостатка навыков и способностей, даже если эта "нехватка" существует только в их голове.

"Только не думайте, что вы единственные, кто с этим столкнулся! — успокаивает Чуа. — Исследования показывают, что двое из пяти успешных людей считают себя самозванцами, а время от времени с этим неприятным ощущением сталкиваются 70% всех исследуемых".

Многие известные люди публично признались в том, что испытывали чувство тотального неверия в себя и собственный успех. Среди них — режиссёр Чак Лорри, комедиантка Тина Фей, актриса Эмма Уотсон и даже звёзды такого масштаба, как оскароносная актриса Мерил Стрип и автор бестселлеров Майя Энджелоу.

Ирония в том, что синдром самозванца чаще всего распространён среди успешных людей. То есть те, у кого меньше причин чувствовать себя на чужом месте, чаще других становятся жертвами коварного недуга.

Что касается настоящих самозванцев — к примеру, псевдоэкспертов или недобросовестных торгашей, то эти люди подобного морального дискомфорта не испытывают.

"Излишне говорить, что синдром самозванца может привести к серьёзному самосаботажу, — предупреждает Чуа. — На этом же курсе по борьбе с прокрастинацией другая участница призналась, что не может открыть собственное дело, потому что чувствует себя "недостаточно подготовленной". Это заставляет её из года в год откладывать свои планы и гнаться за очередным дипломом или квалификацией, которая почти наверняка сделает её "готовой".

Чуа отмечает: люди часто не гонятся за лучшей должностью или даже вовсе отказываются от повышения лишь потому, что чувствуют себя недостаточно квалифицированными. И это несмотря на то, что они прекрасные специалисты и владеют всеми необходимыми знаниями и навыками. Подобное случается даже с некоторыми бизнесменами и фрилансерами, которые медлят с продвижением и привлечением новых клиентов, потому что боятся "разоблачения" своей профнепригодности.

Подборка советов Селес Чуа — пошаговая инструкция для тех, кто хочет избавиться от разрушительной для человеческой личности привычки недоверия к самому себе.

Составьте список своих достижений Мы ни в чём не уступаем своим самым жёстким критикам, так же быстро ставим под сомнения наши таланты и способности. Мы полностью сосредотачиваемся на том, чего нам не хватает и в чем мы "недостаточно хороши". Это заставляет чувствовать себя мошенниками, полностью игнорируя свою сильную сторону. "В 2008-м перед тем, как сделать первую запись в блоге, я несколько раз с сомнением спросила себя: зачем кому-то читать то, что я напишу? — вспоминает Селес Чуа. — Мало того, что мне было всего 23, в Сети уже тогда было немыслимое количество качественных мотивирующих блогов и ещё больше тренеров с многолетней репутацией. Я чувствовала себя лишней. Думала, что в этой сфере для меня нет места". Погрустив, будущий тренер и автор популярного блога решила устроить мозговой штурм. Для начала она надеялась вспомнить хотя бы пару своих сильных сторон. Под конец этого упражнения ей удалось собрать целую коллекцию достижений и поводов для гордости. В список вошли и победы в школьных конкурсах, и преграды, которые ей удалось преодолеть в студенческие годы, и новые хобби. Этот список помог Чуа поверить в себя и свои цели. "Сколько бы вам ни было — 10, 20, 30 лет, — вы наверняка многого добились и имеете важный опыт, но, как и другие жертвы синдрома самозванца, не верите в то, что эти достижения чего-то стоят", — констатирует Чуа. И добавляет: не сравнивайте себя с другими. Задайте себе три вопроса: Какие они, ваши сильные стороны? Вы наблюдатель? Энтузиаст? Юморист? Острослов? Трудолюб? Законопослушный гражданин? Заботитесь о других? Какими бы ни были ваши сильные стороны, о них следует помнить. Вам может казаться, что в них нет ничего особенного, однако у других они могут быть не столь развиты. Какие трудности вы встретили и преодолели на своём пути? Все мы однажды проходим жизненные испытания и невзгоды. Что пережили вы? Насмешки? Издевательства? Неуверенность в себе? Критику? Излишнюю тревожность? Несчастливое детство? Развод родителей? Какой-то отрицательный опыт? Как вы с этим справились? Ведь это тоже достижение. Чего вам удалось достичь? Эти успехи могут быть связаны с вашей работой, хобби, отношениями, здоровьем, финансами. Может быть, вы работали в нескольких компаниях, чтобы оплатить свою учёбу. Может, вы сбросили 15 кг и достигли более здорового веса. Или вы были трудолюбивым студентом и получали стипендию. Возможно, вы многое сделали для того, чтобы наладить личную жизнь. Всё это — достижения. Не играйте на понижение "Возможно, вы чувствуете себя мошенником, потому что не верите, что вам есть что предложить другим", — предполагает Чуа. Пресекайте мысли о том, что вы всем врёте и притворяетесь знатоком, которым не являетесь. Где бы вы ни находились, какую бы должность ни занимали — вы здесь, потому что вы к этому готовы. К примеру, вы хотите стать тренером личностного развития. И тут же испытываете чувство обмана. Вы уверены в том, что никогда не станете достаточно крутым, чтобы учить чему-то других. Вы чувствуете, что несправедливо присвоили себе звание коуча, раз у вас нет "корочки настоящего тренера". Конечно, вы запуганы и ни за что не станете предлагать свои услуги на рынке труда. Спросите себя: что означает слово "тренировать"? Тренировать — это поддерживать, вести кого-то к победе. Мысленно пробегитесь по своему опыту последних 10 лет. Помните, сколько раз вам удавалось помочь кому-то в решении их проблем? Помните, как помогали другу пережить болезненный разрыв с девушкой? Как в нужный момент подсказали коллеге о появлении новой вакансии? Как вдохновили кого-то на хороший поступок? Ваша помощь, как и люди, которые ею воспользовались, не выдумка. Так что же мешает вам считать, что вы помогали людям задолго до того, как решили сделать это профессией? Ещё один пример: вас только что повысили. Раньше вы трудились наравне с коллегами, а теперь вы как руководитель должны делегировать задания, критиковать выполненную работу, влиять на ежемесячный заработок. Вам неуютно. Кроме того, один из коллег гораздо старше вас, и вы сомневаетесь, справедливо ли то, что повысили вас, а не его. Признайтесь: у руководства была причина продвинуть вас по службе. Вы можете сколько угодно горевать о том, что недостойны этой роли, однако поверьте: перед тем, как назначать вас на новую должность, руководство тщательно оценило ваши личные качества, работу и потенциал. Сотрудников не повышают в случайном порядке. Поэтому лучше поверить в себя и подумать над тем, как стать для своих коллег фантастическим шефом. Не играйте на понижение. Вы там, где вы есть, из этого нужно извлечь максимальную выгоду и удовольствие. Забросьте подальше корону главного эксперта "Люди с синдромом самозванца, как правило, чувствуют, как будто они должны быть самым лучшим экспертом, — поясняет Чуа. – А если у них это не получается, они снова чувствуют себя мошенниками". Селес Чуа призывает читателей отказаться от короны главного эксперта и не думать, что они обязаны иметь ответ на любой вопрос. Вы блогер, который пишет о чём-то? Не стесняйтесь просто и правдиво признавать, что не можете ответить на все вопросы: "Всего об этом я не знаю, но постоянно ищу новую информацию на эту тему и буду делиться здесь своими знаниями". Вы руководитель? Знайте, что вы тоже не обязаны всё знать. Умейте признавать ошибки, заполняйте белые пятна, если такие есть. И просто не переставайте самосовершенствоваться. Вы эксперт по здоровью или фитнесу? Не притворяйтесь, что знаете о своём деле абсолютно все. Шанс, что вы что-то проглядели, всегда есть. Значит, вам нужно провести небольшое личное исследование. И это нормально. По словам Чуа, отказ от короны не означает, что вы должны навсегда забыть о слове "эксперт". Однако отбросив работу над собственным образом, вы получаете возможность сосредоточиться на том, что действительно важно. Как только вы перестанете переживать о "картинке", у вас появятся время и энергия на то, чтобы работать над собой, своими навыками и знаниями. Самые лучшие актёры получают новые роли, которые заставляют их осваивать новые техники игры. Самым лучшим докторам достаются пациенты с болезнями, с которыми эти специалисты раньше не сталкивались. Самым лучшим тренерам личностного роста приходится однажды решать собственные социальные проблемы. Однако это не должно негативно влиять на ваше самочувствие и самооценку. Совершенствуйте свои навыки "Синдром самозванца — это не только разговоры о своём "я", — заявляет Чуа. — Возможно, вы чувствуете себя мошенником, потому что в глубине души видите пропасть между тем, что вы на самом деле умеете, и тем, как это видят окружающие". Первый и второй советы этой подборки были направлены на признание собственных достижений, третья рекомендация призывала не держаться за корону эксперта, а четвёртый лайфхак связан с самосовершенствованием. Что может быть конструктивнее улучшения самого себя? "Когда я начинала своё дело, список того, над чем мне стоило поработать, был гигантским", — делится Чуа. По её словам, она провела ревизию, оценила все свои способности и завела специальные графики, чтобы отслеживать прогресс в самосовершенствовании. Чтобы проверить, не стоит ли за вашим синдромом проблема с апгрейдом навыков, достаточно ответить на три вопроса: В какой сфере вы чувствуете себя самозванцем? Какие навыки нужны вам, чтобы преуспеть в этой сфере? Какую оценку по шкале от 0 до 10 вы бы поставили каждому своему навыку? Каким образом можно "подтянуть" навыки, не получившие 10 баллов? Заняться самостоятельными исследованиями? Записаться на курсы? Прочесть тематическую литературу? Сфокусируйтесь на ценностях, которые вы продвигаете Тренеру Чуа синдром самозванца знаком не понаслышке. "Запустив свой сайт, я и сама долго чувствовала себя мошенницей, — вспоминает она. — Отчасти из-за того, что не могла отвечать на все те сотни и тысячи писем, которые приходили, пока я развивала другие аспекты бизнеса. Была и другая причина — бесконечный поток грязи. Стоило мне только написать или не написать о чём-то, в мой адрес тут же обрушивался водопад критики и ругани от незнакомцев, которым не было никакого дела до меня или моей работы, им просто нравилось набрасываться и критиковать всё подряд". Тогда у начинающего блогера появилось ощущение бессмысленности её работы. Ведь что бы она ни делала, над ней продолжали подтрунивать недоброжелатели. Селес Чуа всё же нашла выход из ситуации: она сосредоточила всё своё внимание на тех, ради кого создала этот блог, — людях, столкнувшихся с трудностями и нуждавшихся в помощи и поддержке. "Синдром самозванца настигает нас, когда своими страхами и репутацией мы озабочены больше, чем тем, чего хотим достичь, — поясняет лайф-коуч Чуа. — Думайте о людях, которым хотите служить. О том, какие ценности вы отстаиваете. О том, как популяризовать их. О страхе, скептиках и недоброжелателях забудьте. Просто потому что они всегда были и будут, что бы вы ни делали". Перестаньте сравнивать себя с другими "Благодаря соцсетям люди связаны между собой теснее, чем когда-либо", — напоминает Чуа. Мы видим всё, что происходит у знакомых: их посты в ленте Фейсбук, лайки, гламурные селфи, отзывы, то, за что их хвалят другие, даже их ежемесячный доход, ведь они постят фото чеков и содержимого кошелька. Если нам не удается за ними угнаться, мы начинаем сомневаться в себе. Исследования Мичиганского университета показали, что Facebook снижает уровень субъективного благополучия молодёжи. Анкетирование, проводившееся германскими учёными, говорит о том, что каждый третий опрошенный пользователь соцсети жалуется на ухудшение самочувствия. "Одна из причин тому — неестественная близость, возникающая между людьми, разные уровни достижений и успеха, — поясняет Чуа. — Некоторые молодые люди ощущают собственную бесперспективность. Другие, возможно, чувствуют себя мошенниками". Альберт Эйнштейн однажды сказал: "Каждый человек — гений. Но если вы оцениваете рыбу по её способностям карабкаться на дерево, она всю жизнь будет считать себя идиотом". Не позволяйте облаку чужих успехов затмить ваше собственное видение. Напоминайте себе о том, что каждый человек, как и вы, всё ещё ищет себя "Наше общество поощряет перфекционизм, — с сожалением признает Чуа. — Обложки журналов идеально отфотошоплены. Истории с обложки рассказывают либо о тех, кто выбился из грязи в князи, либо о чём-то ещё, загнанном в рамки идеала". СМИ пишут о парне, который бы исключён из школы, но благодаря своему стартапу стал миллионером. О женщине, которая пришла в мир мужских технологий и сделала революционное открытие. О звёздах шоу-бизнеса, которые кажутся вездесущими из-за того, что о них постоянно напоминают по телевидению и в прессе. Людей приучают думать бинарными оппозициями: добился-не добился, победил-проиграл, классный-ужасный. Некоторые, даже признанные, гуру нанимают на полный рабочий день команду маркетологов, которая генерирует об этом человеке хорошие новости и "подчищает" негатив и критику. Таким образом, если вы ещё не поверили, что эта звезда — магический единорог, после подобных манипуляций вы точно с этим согласитесь. Чем раньше вы примете не только чужое, но и своё несовершенство, тем быстрее научитесь отгонять мысли о том, что в чём-то вы недостаточно хороши. "Перестаньте тратить силы на то, чтобы быть тем, кем вы не являетесь, — призывает Чуа. — Не надо гнаться за идеалом, просто работайте над тем, чтобы быть наилучшим вариантом самого себя".

По материалам: personalexcellence.co

Перевод Анны Синящик