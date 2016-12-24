На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд

В доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась приблизительно раз в тысячу лет

Температура на Северном полюсе в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Ученые опасаются, что на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики. В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.

Этим летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей.

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Специалисты отмечают, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе напрямую связана с антропогенными изменениями климата.

Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко – приблизительно раз в тысячу лет. Сейчас исследователи предсказывают, что такие погодные аномалии вскоре будут встречаться уже раз в пятьдесят лет.