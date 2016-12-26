Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Останки неизвестного ранее вида птиц с острыми зубами нашли в Арктике

Останки неизвестного ранее вида птиц с острыми зубами нашли в Арктике

Останки неизвестного ранее вида птиц с острыми зубами нашли в Арктике
Кости древних птиц / Фото: nature.com

Эти птицы жили 90 млн лет назад

26.12.16 117
0000

Геологи нашли в Арктике останки ранее неизвестного вида птиц с острыми зубами. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на Nature.

Команда геологов из Рочестерского университета обнаружила останки птиц, которые существовали 90 млн лет назад.

Кости птицы, названной Tingmiatornis arctica, указывают на то, что она выглядела как нечто среднее между большой чайкой и бакланом. Также птица могла нырять и имела острые зубы.

Исследования пород показали, что птица жила в вулканической местности, где кроме нее обитали черепахи и крокодилоподобные рептилии.

Останки птицы были обнаружены выше, чем поля лавы, которые образовались в результате извержений. А выбросы углекислого газа вызвали парниковый эффект, сделав среду благоприятной для них.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что британские палеонтологи обнаружили в Шотландии окаменевшие останки животных, которые могли быть в числе первых сухопутных позвоночных.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В зоопарке Торонто панда вступила в схватку со снеговикомАкулу-призрака впервые сняли на видеоБеспилотник снял, как на него охотятся тигры

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 9758
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 5637
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3119
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 6535
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 3625
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 1816
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2522
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 1644
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 3001
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1207
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 11042 / 12185
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 7160 / 9758
  3. Чубаров: Четыре государства бывшего СССР почти готовы признать Крым российским 6081 / 6815
  4. Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию 5106 / 6123
  5. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 4846 / 96651
  6. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 3756 / 4243
  7. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 3664 / 4011
  8. В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту 3359 / 3779
  9. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 3001 / 3282
  10. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 2748 / 3561
  1. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 71 / 96651
  2. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 60 / 4011
  3. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 56 / 9758
  4. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 39 / 3340
  5. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 24 / 12185
  6. 25 декабря 25 лет назад США официально признали независимость Украины 23 / 704
  7. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 14 / 3561
  8. В Донбассе разоблачили крупнейшую сеть информаторов боевиков 14 / 1330
  9. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 12 / 6535
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.