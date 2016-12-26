Останки неизвестного ранее вида птиц с острыми зубами нашли в Арктике

Эти птицы жили 90 млн лет назад

Геологи нашли в Арктике останки ранее неизвестного вида птиц с острыми зубами. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на Nature.

Команда геологов из Рочестерского университета обнаружила останки птиц, которые существовали 90 млн лет назад.

Кости птицы, названной Tingmiatornis arctica, указывают на то, что она выглядела как нечто среднее между большой чайкой и бакланом. Также птица могла нырять и имела острые зубы.

Исследования пород показали, что птица жила в вулканической местности, где кроме нее обитали черепахи и крокодилоподобные рептилии.

Останки птицы были обнаружены выше, чем поля лавы, которые образовались в результате извержений. А выбросы углекислого газа вызвали парниковый эффект, сделав среду благоприятной для них.

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Напомним, в начале декабря сообщалось, что британские палеонтологи обнаружили в Шотландии окаменевшие останки животных, которые могли быть в числе первых сухопутных позвоночных.