Последнее сильное извержение этого вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015

На западе Мексики проснулся вулкан Колима, или так называемый Огненный Вулкан. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Volcano Discovery.

Вулкан активен до сих пор. Первые извержения вулкана произошли вечером 23 декабря и в утром 24 декабря. Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015.

Вулкан Колима находится на западе Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных вулканов в стране.

22 августа 2016 года на территории Йеллоустоунского парка в США отметили повышенную концентрацию углекислого газа, что может свидетельствовать о приближении извержения этого супервулкана.