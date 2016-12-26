В России опять не смогли запустить ракету в космос – в двигателе нашли мусор

Первоначально старт должен был состояться в первом квартале 2016 года, но уже неоднократно переносился

В России пуск ракеты "Протон" предварительно перенесли на вторую декаду января после обнаружения мусора в двигателе ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным собеседника агентства, запуск ракеты с американским спутником связи EchoStar 21 предварительно перенесен на вторую декаду января 2017 года.

Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор, сообщил источник.

"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, туда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", – сказал собеседник агентства.

Ранее Центр имени Хруничева (производитель ракеты "Протон-М") сообщил, что пуск ракеты с космодрома Байконур перенесен для проведения дополнительных проверок систем носителя и разгонного блока. Однако новую дату пуска предприятие не уточнило.

Первоначально старт ракеты "Протон" должен был состояться в первом квартале 2016 года, но уже неоднократно переносился.