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Главная » Общество » Украина и Польша должны совместно решить вопрос Волынской трагедии, – Ващиковский

Украина и Польша должны совместно решить вопрос Волынской трагедии, – Ващиковский

Украина и Польша должны совместно решить вопрос Волынской трагедии, – Ващиковский
Памятник жертвам Волынской трагедии / Фото: ukranews.com

Ключом к решению проблемы должны стать образование и просвещение

27.12.16 947
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Украина и Польша должны выработать общее видение Волынской трагедии и исторической роли УПА.

Об этом сообщается на сайте МИД Польши со ссылкой на интервью главы польского внешнеполитического ведомства изданию Wprost, передает Европейская правда.

"Из этой ситуации (разная трактовка деятельности ОУН-УПА и Волынской трагедии - в Украине и Польше, – ред.) можно выйти путем совместных действий – например, создав институт, наподобие Яд Вашем (официальный мемориал в Иерусалиме, посвященный жертвам Холокоста, основанный в 1953 году, – ред.) или чего-то подобного польско-немецкому примирению", – отметил министр.

По мнению Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование.

"Важно образование, потому что в обоих обществах нет осознания того, чем была УПА. Украинцы убеждены, что они боролись, в основном, с Советами и немного с немцами. Трагедия Волыни там (в Украине) почти не известна", – добавил Ващиковский.

По его мнению, Украина и Польша должны совместно отработать эту задачу, однако примирение станет невозможным в том случае, если в Украине состоятся масштабные празднования по случаю 75-й годовщины создания УПА.

"Надо отработать этот урок, но этого не удастся сделать, если в Украине состоятся масштабные торжества по случаю 75-й годовщины УПА. Если так случится, то из Польши туда (в Украину) никто уже не поедет. Надеюсь, что в Киеве есть осознание этого, потому что сигнал из Польши был очень четким", – подчеркнул глава дипломатии Польши.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский договорились о содействии в организации совместной работы историков двух стран по изучению событий, произошедших на Волыни в годы Второй мировой войны.

Напомним, Волынская трагедия унесла жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. По данным Украинского института национальной памяти, в 1942-1947 годах шла Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галицию), где украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой войны без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии. Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тысяч поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизнь максимум 30 тысяч поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков. Также исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".

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