В России сформировался новый вирус ВИЧ – гораздо опаснее прежних

В Российской Федерации появился новый вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Эдуард Карамов, передает ТАСС.

"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG", – заявил Карамов.

По словам ученого, новый вирус поразил огромное количество людей, в том числе в Москве.

"Он (вирус AG) смешался с нашим главным "русским" A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", – сказал Карамов.