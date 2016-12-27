Ученые придумали батарейку из бумаги и бактерий

Элементы для ее создания можно достать в любой части планеты

Ученые создали складную батарею на листе бумаги, работающую за счет специальных бактерий. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Advanced Materials Technologies.

По словам разработчиков, для создания батареи нужны настолько простые элементы, что их можно раздобыть практически в любой части света. Они нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии, сверху покрыв его воском. С другой стороны "батарейки" находится резервуар, выполненный из проводящего полимера, куда заливается жидкость с бактериями. Когда батарея складывается, поверхности соприкасаются и батарея работает за счет метаболизма бактерий.

Мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются. Так, в лабораторных экспериментах ученые достигли мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, уложенных 3х3, и 44,85 мкВт при укладке 6х3.

Этого мало даже для того, чтобы запитать лампочку, однако вполне достаточно для использования в биосенсорах для контроля уровня глюкозы у диабетиков и прочих медицинских устройств с низким энергопотреблением.