Госкино обещает первое украинское фэнтези уже в 2017 году

При поддержке Государственного агентства по вопросам кино сейчас в Украине снимается 40 полнометражных игровых фильмов, которые выйдут в прокат в 2017 и 2018 годах. Среди них – первое украинское фэнтези, фильм ужасов и исторический боевик. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов председатель Госкино Филипп Ильенко.

Глава Госкино подчеркнул, что в 2016 году впервые за время независимости украинские фильмы стали регулярно появляться в кинотеатрах: "Этот год стал очень важным, я бы назвал его этапным для украинского кино. Оно начало постоянно появляться в кинопрокате, чего еще ни разу не было за времена независимости".

Ильенко рассказал, что приоритетом для финансирования этого и следующего года являются игровые жанровые фильмы, рассчитанные на массового зрителя. "Мы понимаем, что именно такое кино является наиболее популярным, поэтому должны занимать эту нишу. Конечно, трудно конкурировать с Голливудом, но даже в Европе локальное игровое кино занимает значительную долю в кинопрокате за счет ментальной близости. Потому что люди хотят видеть кино про себя, видеть знакомые пейзажи, знакомые города, традиции", - сказал он.

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Как пример, глава Госагенства назвал фильм "Красный", который снят по книге писателя Андрея Кокотюхи: "Этот фильм станет важной премьерой следующего года. Эта лента о том, как воины УПА что попадают в лагерь ГУЛАГа, поднимают там восстание. Это заявка на предъявление нового украинского киногероя, который будет не плакать, а бороться. Этот фильм, надеюсь, выйдет в прокат в начале следующего года".

Ильенко рассказал также, что в следующем году в прокат выйдет первое украинское фэнтези: "При поддержке Госкино сейчас снимаются 40 полнометражных игровых фильмов, и это также вызов, ибо много режиссеров впервые снимают полнометражные ленты. Мы надеемся, что в следующем году мы покажем нашим зрителям первый украинский фантастический фильм в стиле фэнтези, также – фильм ужасов".

Одной из причин появления сравнительно большого количества отечественных фильмов глава Госкино назвал постоянное и стабильное финансирование отечественного кинематографа: "Появились достойные деньги. Они начали появляться прозрачно и вовремя, без задержек. Никаких задержек с платежами последних два года не было. Кроме этого, мы начали работать мощно в поле пиара. Думаю, что если будет такая же тенденция, как в этом и в следующем году, еще несколько лет – и у нас будет целая киноиндустрия и даже новая украинская киношкола. Также, если мы будем и дальше получать такое большое количество фильмов, придет время говорить и о отечественную кинематографическую награду – такой себе аналог награды Американской киноакадемии".