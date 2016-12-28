На испытательном полигоне украинского научно-исследовательского института гражданской защиты ГСЧС в Киеве спасатели продемонстрировали, насколько быстро может распространиться пожар по комнате, если не соблюдать правил пожарной безопасности. Об этом сообщает УНИАН.

Спасатели ГСЧС также рассказали, как правильно установить новогоднюю елку и использовать электрогирлянды и пиротехнические изделия.

Чтобы новогоднее деревцо было безопасным, нужно придерживаться некоторых правил:

– размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

– не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и др);

– поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его;

– на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;

– не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды;

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– ни в коем случае не зажигайте возле елки бенгальские огни и другие пиротехнические изделия; помните: использовать в помещении пиротехнику запрещено;

– дети могут находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, если выходите из комнаты;

– для предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.

Горящие елки















Фото: УНИАН

Как правильно ставить елку

Инфографика: ГСЧС